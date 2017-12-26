Смешные огрехи панорам от Google и других панорам

При склейке кадров для панорамных снимков часто возникают курьезы. Эта подборка - яркое тому свидетельство.

Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Смешные снимки с панорам. Фото: trinixy.ru. Источник