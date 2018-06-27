СМИ: лекарства без рецептов в супермаркетах продавать не будут

Безрецептурные лекарства не будут продаваться в продовольственных торговых точках. Правительство остановило разработку соответствующего законопроекта, сообщает "Коммерсант".
В ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов, и Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом.
Сам проект разработан Минпромторгом еще в конце 2017 года по поручению бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Он аргументировал его необходимость тем, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах повысит уровень их доступности. Предполагалось, что реализация безрецептурных препаратов в магазинах простимулирует развитие конкуренции в фармацевтике и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.
Однако нормативный акт вызвал недовольство со стороны ряда ведомств, а также возмущение представителей аптечных организаций. Владельцы сетей заявляли, что принятие закона приведет к закрытию аптек, находящихся в близости от продуктовых магазинов — из-за потери значительной части выручки.
Позднее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) посчитали такие условия дискриминационными для аптечных сетей. А в Минэкономики выразили опасения, что принятие законопроекта приведет к росту контрафактной продукции, пишет "Росбалт".
28 апреля Минпромторг вынес законопроект в предложенном виде на публичные обсуждения, которые завершились 14 мая. За это время на федеральный портал нормативно-правовых актов поступило только 34 голоса в поддержку документа и против — 5,8 тыс.
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