СМИ: Путин отказался от ближайших публичных мероприятий

В ряде российских СМИ прошла информация о том, что президент России отменил ряд публичных мероприятий. Публикующие эту информацию издания ссылаются на источники "Дождя" в Кремле, которые выдвигают версии произошедшего от болезни Путина до ухудшившейся ситуации в Сирии.
Напомним, что накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин немного простыл, но на его работоспособности это не скажется.
Сам Путин заявил о севшем голосе во время общения в Кремле с финалистами конкурса "Лидеры России". Также официальный сайт президента сообщил, что глава государства провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Но "Росбалт" пишет, что 13 февраля президент хотел поучаствовать в форуме Агентства стратегических инициатив "Наставник", но утром в среду появилась информация об отмене этого мероприятия. Также ранее Путин отказался от планировавшейся поездки в Сочи.
Дмитрий Песков о причинах отмены некоторых мероприятий сказал, что в этом нет ничего серьезного, пишет Lenta.ru.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
— Никаких там серьезных заболеваний нет. Все нормально. Зима, сами понимаете.
Песков также отметил, что на вторник у Путина было запланировано совещание по микроэлектронике, однако его отложили на более поздний срок. Это было сделано, "потому что материал не был готов к обсуждению в присутствии главы государства", пояснил пресс-секретарь. Кроме того, в среду Путин не посетит форум "Наставник" на ВДНХ, но участники форума приедут к нему.
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