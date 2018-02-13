СМИ: Путин отказался от ближайших публичных мероприятий

Переговоры Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Москва, 12 февраля 2018 года. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Москва, 12 февраля 2018 года. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Москва, 12 февраля 2018 года. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Москва, 12 февраля 2018 года. Фото: kremlin.ru.

Напомним, что накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин немного простыл, но на его работоспособности это не скажется.

Сам Путин заявил о севшем голосе во время общения в Кремле с финалистами конкурса "Лидеры России". Также официальный сайт президента сообщил, что глава государства провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Но "Росбалт" пишет, что 13 февраля президент хотел поучаствовать в форуме Агентства стратегических инициатив "Наставник", но утром в среду появилась информация об отмене этого мероприятия. Также ранее Путин отказался от планировавшейся поездки в Сочи.

Дмитрий Песков о причинах отмены некоторых мероприятий сказал, что в этом нет ничего серьезного, пишет Lenta.ru.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

— Никаких там серьезных заболеваний нет. Все нормально. Зима, сами понимаете.

Песков также отметил, что на вторник у Путина было запланировано совещание по микроэлектронике, однако его отложили на более поздний срок. Это было сделано, "потому что материал не был готов к обсуждению в присутствии главы государства", пояснил пресс-секретарь. Кроме того, в среду Путин не посетит форум "Наставник" на ВДНХ, но участники форума приедут к нему.