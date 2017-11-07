Снег и гололёд обещают жителям Алтая на 7 ноября

7 ноября в Алтайском крае будет идти дождь, мокрый снег и просто снег, сообщили синоптики. На востоке региона обещают местами сильные осадки, гололедные явления, а в утренние часты местами туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха 0...+5. В Барнауле во вторник ожидаются временами осадки преимущественно в виде мокрого снега, а также гололедные явления. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура 0...+2.