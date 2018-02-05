Снег из-за "депрессии": синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

В Алтайском крае синоптики прогнозируют снег в некоторых районах, на дорогах гололедицу. Столбик термометра опустится до -26 градусов. По словам специалистов Новосибирского гидрометцентра, регион будет находиться в в области своеобразной "малоградиентной депрессии", то есть в зоне относительно пониженного давления. Это может вызвать небольшой снег, сообщают НГС.Новости.
С понедельника по среду в отдельных районах Алтайского края прогнозируют небольшой снег, гололед, местами туман и изморозь. Столбик термометра ночью во вторник опустится до -13...-18 градусов, при прояснении в западных районах до -23 градусов.
В среду ночная температура составит -15...-20 градусов, местами до -26 градусов. Днем же в понедельник и вторник будет -7...-12, а в среду -8...-13 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.
- В Барнауле в понедельник и вторник ночью будет -16...-18 градусов, а в среду -18...-20 градусов.
- Днем во вторник столбик термометра опустится до -8...-10 градусов, а в среду дневная температура составит -9...-11 градусов.
Осадки обещают в среду.
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