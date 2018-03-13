23 снимка, как кому-то крупно не повезло

В жизни случаются неудачи и ситуации, на которые не найти приличных слов. Глядя на нашу сегодняшнюю подборку так и хочется воскликнуть: "Хорошо, что это произошло не со мной".
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
Кому-то не повезло. Фото: trinixy.ru.
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