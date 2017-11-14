Altapress.ru продолжает публиковать ретро-снимки Барнаула разных десятилетий из подборки фото, собранных Верой Будянской. На этот раз — снимки Барнаула 1940-х годов.
Снимков военного времени почти не сохранилось. Зато осталось много послевоенных. На них много контрастов: с одной стороны, в то время в городе появлялись новые училища и заводы — например, в то время строился завод синтетических и искусственных волокон, работали БАМЗ, БМК и другие. В те же годы (1948) в городе запустили первый трамвай — он ходил от площади Свободы до Нового рынка.
С другой — посреди города оставались многочисленные землянки, а дорог еще фактически не было. Например, на Красноармейском тогда были песчаные заносы.
Бросается в глаза и еще одна деталь — в 40-е в городе было много символики, связанной со Сталиным. Повсюду висели его портреты, было несколько памятников. И если напоминания о Ленине сохранились и в наши дни, то все, что связано с "отцом народов", осталось исключительно в истории.
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