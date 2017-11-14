Снимки Барнаула 1940-х годов

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Жизнь

Altapress.ru продолжает публиковать ретро-снимки Барнаула разных десятилетий из подборки фото, собранных Верой Будянской. На этот раз — снимки Барнаула 1940-х годов.

Прослушивание сводок Информбюро. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаульцы отправляют посылки на фронт. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Формирование 74-ой добровольческой стрелковой бригады в Барнауле, 1942г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Учителя школ города перед отправкой на фронт. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В Барнаульском госпитале, 1943г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
День Победы на пл.Свободы, 1945г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Продовольственная карточка на май 1945г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Новогодняя ёлка на пл.Свободы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Прокладка трамвайных путей на ул.Республики ( с 1963г. - ул.Ползунова), 1947г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Прокладка путей у Демидовской площади, 1947г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Прокладка трамвайной линии на пр.Красноармейском у пересечения с ул.Интернациональной, 1947г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Пуск первого трамвая, ноябрь 1948г. (ходил от пл.Свободы до Нового рынка). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаул в 1940-е годы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Трофейный автобус завода №77 (Трансмаш) на площади Свободы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
У входа в городской сад. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Жилой дом АСХИ, бывший дом А.А.Лесневского (ул.Ползунова, 56). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Коллектив кинотеатра Победа, 1947г. (место театра кукол Сказка на ул.Пушкина, 41). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Кукольный цирк на Базарной площади у начала пр.Ленина, 1949г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Проспект Ленина у полуразрушенной лютеранской церкви и Универмага (пр.Ленина, 14). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Здание крайисполкома, в годы войны - Дом Красной Армии (пр.Ленина, 18). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Студенты института сельхозмашиностроения у здания крайисполкома. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На Первомайской демонстрации, 1947г. (предположительно работники печати). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Гимнастки школы №1 (пр.Ленина, 17). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Гимнасты института сельхозмашиностроения на стадионе Динамо. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На стадионе Динамо, 1949г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Женщины-хоккеистки. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Гостиница Алтай постройки 1941г. (пр.Ленина, 24). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Здание крайкома партии постройки 1943г., 1949г. (пр.Ленина, 25). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Памятник В.И.Ленину, установлен в 1938г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Проспект Ленина у дома №28. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на пр.Ленина вниз от дома №28. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Проспект Ленина у пересечения с ул.Партизанской. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаул в 1940-е годы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Дом военного ведомства, построен в 1939г., 1947г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Дунькина роща, 1949г. (в начале века тянулась от 2-ой Алтайской (ул.Чкалова) до 9-ой Алтайской (ул.Димитрова). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаул в 1940-е годы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Гор. больница №1, построена в 1939г. (пр.Комсомольский, 73 к1). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
У здания горбольницы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Площадь Меланжевого комбината (с 1956г. пл.Октября), 1949г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Школа №25 в 1943-1975гг. в 1937-1941гг. школа №37 (пр.Калинина, 1, здание реконструировано). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Первые выпускники школы №37. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Клуб БМК, 1941г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Клуб БМК, 1941г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Здание проф.тех.училища с 1942г. (пр.Ленина, 89). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Урок физкультуры на площади БМК. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Заседание Совета ДСО о походе на Телецкое озеро, 1947г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Строительство клуба завода Трансмаш, 1946г.(пр.Ленина, 152). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
1944г. здание АСХИ, бывшее здание реального училища (пр.Красноармейский, 21). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Дет. дом №8 (1930-1954гг.) на углу ул.Гоголя и пр.Красноармейского ( здание не сохр.). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
С 1949г. дет. дом получает музыкальный уклон. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаул в 1940-е годы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Автобус ЗИС-355 - подарок дет. дому треста Стройгаз. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В линотипном отделе издательства Алтайская правда на ул.Короленко. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Верстка полос газеты Алтайская правда (до 1937г. - Красный Алтай, Голос труда). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
До середины 50-х гг. женская средняя школа №8, бывшая гимназия М.Ф.Будкевич (пр.Красноармейский, 14). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Гимнастки школы №8, 1949г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Установка креста на купол Покровского собора, конец 40-х гг. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Установка креста на купол Покровского собора, конец 40-х гг. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Установка креста на купол Покровского собора, конец 40-х гг. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На улице Анатолия. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На пр.Красноармейском у дома №46, здание треста Стройгаз. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Дом строился японскими военнопленными. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Песчаные заносы на пр.Красноармейском, 1947г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Здание БГПИ с 1944г., с 1965г. - факультета иностр. языков, 1949г. (ул.Крупской, 108). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На ул. Привокзальной. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В сквере у входа в клуб железнодорожников на Привокзальной площади. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
1947 год. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на город. В центре бывший дом Поскотинова на пер.Крестьянском, 1940г. (пер.Знаменский, 3). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Переправа через Барнаулку после наводнения, 1947г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на Знаменскую церковь, разобраны главы и колокольня, с 1937г. - гос.архив, 1949г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на бывшую гостиницу Империал (не сохр.) и мост через Барнаулку к Базарной площади, 1947г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на Базарную площадь с гостиницы Империал, 1948г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
У входа на вещевой рынок. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На Базарной площади. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Древесина с Болиндера на Оби в р-не коммунального моста, доставлялась на спичечную фабрику по ул.Б.Олонской. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Спичечная фабрика на месте лесопильного завода (с 1941г. до 90-х). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Землянки на ул. Ивановский лог ( с 1967г. ул.Гуляева). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаул в 1940-е годы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаул в 1940-е годы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
У бывшего ресторана Золотой яр, впоследствии ясли-сад, дет.дом №4, 1949г. (ул.Горького, 16). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В общежитии. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Юннаты во дворе Детской техн. станции на пер.Некрасова, 13 ( место под стр-во здания детдома №8). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В Ковше, 1947г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаул в 1940-е годы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Намывка дамбы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на Обь у косы ниже устья Барнаулки, виден Татарский взвоз, 1940г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В Барнаульском санатории. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На открытии лыжного трамплина. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В пионерском лагере госучреждений. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
У колесного цеха ВРЗ. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вагоны, побывавшие в огне ВОВ. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Памятник вождям на пересечении ул.Воровского и 9 Января бульвар , вид на швейную фабрику (9 Января бульвар, 99). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На заднем плане - вход в парк ВРЗ, 1946г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
У проходной БМК. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В общежитии БМК на ул.Сизова, 1948г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Фабрично-заводское училище БМК на пос.Восточном, 1947г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Проходная завода №77 (Трансмаш), выпускавшего двигатели для танка Т-34 (пр.Калинина, 28). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Проходная завода №77 (Трансмаш), выпускавшего двигатели для танка Т-34 (пр.Калинина, 28). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаульский завод механических прессов (пр.Калинина, 57). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Строительство завода искусственного и синтетического волокна (р-н пр.Калинина, 116). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаульский аппаратурно-механический завод, выпускал кислородно-дыхательные приборы, 1942г. (пр.Строителей, 117). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Студенты института сельхозмашиностроения на отдыхе в Горном Алтае, 1948г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Студенты института сельхозмашиностроения на отдыхе в Горном Алтае, 1948г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Студенты института сельхозмашиностроения на отдыхе в Горном Алтае, 1948г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Киномеханики-передвижники Алтайского управления кинофикации. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Подготовка к киносеансу, 1942г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Ленинская комната районного отделения милиции. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Работники пожарной охраны на лыжном пробеге. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Команда легкоатлетов Алтайского края, 1946г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Газогенераторный автомобиль ЗИС-12, работавший на березовых чурках. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Автомобиль ГАЗ-42. Фото: retro.moi-barnaul.ru.

Снимков военного времени почти не сохранилось. Зато осталось много послевоенных. На них много контрастов: с одной стороны, в то время в городе появлялись новые училища и заводы — например, в то время строился завод синтетических и искусственных волокон, работали БАМЗ, БМК и другие. В те же годы (1948) в городе запустили первый трамвай — он ходил от площади Свободы до Нового рынка.

С другой — посреди города оставались многочисленные землянки, а дорог еще фактически не было. Например, на Красноармейском тогда были песчаные заносы.

Бросается в глаза и еще одна деталь — в 40-е в городе было много символики, связанной со Сталиным. Повсюду висели его портреты, было несколько памятников. И если напоминания о Ленине сохранились и в наши дни, то все, что связано с "отцом народов", осталось исключительно в истории.

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