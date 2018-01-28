25 снимков о том, как можно нескучно провести время на работе

Иногда даже клоунам их работа кажется унылой. А как же бывает скучно быть тем, кто в цирке не работает! Поэтому надо устроить шапито прямо на месте службы. Ну а если самим не удается поприкалываться, поглядите, как клоунируют тут другие. Хотя они даже и не замечают, что смешны.

Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Рабочие моменты. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.