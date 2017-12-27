25 снимков про людей, которым реально всё пофигу

Некоторые люди к жизни относятся слишком сложно. Тут им стыдно, там страшно. Так и ходят по одной половичке, боясь сделать шаг в сторону. А есть такие, кому, как хорошему танцору, ничего не мешает. Это подборка про таких пофигистов.

Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Когда всё пофигу. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.