Снижение ставок по кредитам — специально для поддержки малого бизнеса

Теперьгодовых по программам кредитования под поручительство региональных Фондов поддержки малого и среднего бизнеса. Максимальная. Кредиты доступны и для микробизнеса –

Сроки кредитования различаются в зависимости от целей финансирования: кредит на пополнение оборотных средств с возможностью выдачи в форме кредитной линии выдается на срок до 3 лет, кредит на инвестиционные цели – до 7 лет, а коммерческая ипотека – до 10 лет.

Отметим, что банк также предлагает рефинансирование кредитов других банков по ставке от 11,75% годовых при наличии положительной кредитной истории у клиента и при обслуживании рефинансируемого кредита не менее 6 месяцев.