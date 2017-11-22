Снижение ставок по кредитам — специально для поддержки малого бизнеса

Сегодня, 14:13.
Новости компаний

С 21 ноября в Банке Акцепт существенно улучшились условия кредитования по спецпрограммам для малого бизнеса.

Теперь ставки начинаются от 11,75% годовых по программам кредитования под поручительство региональных Фондов поддержки малого и среднего бизнеса. Максимальная сумма кредита увеличена с 9 млн. до 10 млн. рублей. Кредиты доступны и для микробизнеса – минимальная сумма от 500 тысяч рублей.

Сроки кредитования различаются в зависимости от целей финансирования: кредит на пополнение оборотных средств с возможностью выдачи в форме кредитной линии выдается на срок до 3 лет, кредит на инвестиционные цели – до 7 лет, а коммерческая ипотека – до 10 лет.

Отметим, что банк также предлагает рефинансирование кредитов других банков по ставке от 11,75% годовых при наличии положительной кредитной истории у клиента и при обслуживании рефинансируемого кредита не менее 6 месяцев.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17


Сайт: www.akcept.ru

Полные условия кредитования

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