Снижение ставок по кредитам — специально для поддержки малого бизнеса

С 21 ноября в Банке Акцепт существенно улучшились условия кредитования по спецпрограммам для малого бизнеса.
Сроки кредитования различаются в зависимости от целей финансирования: кредит на пополнение оборотных средств с возможностью выдачи в форме кредитной линии выдается на срок до 3 лет, кредит на инвестиционные цели – до 7 лет, а коммерческая ипотека – до 10 лет.
Отметим, что банк также предлагает рефинансирование кредитов других банков по ставке от 11,75% годовых при наличии положительной кредитной истории у клиента и при обслуживании рефинансируемого кредита не менее 6 месяцев.
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru