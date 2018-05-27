Сноуден: никто не любит Путина так, как Трамп

Сегодня, 12:50.
Политика

Президент США Дональд Трамп — большой поклонник российского лидера Владимира Путина. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, сообщает Huffington Post.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru.

По словам Сноудена, никто не любит президента России так, как Трамп. Бывший сотрудник ЦРУ считает, что спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер не сможет доказать связь президента США с Кремлем.

Также он усомнился, что российские власти могли "завербовать" президента США. Он, по мнению осведомителя, не может вспомнить, что собирался сказать в конце предложения. Однако это не значит, что Трамп не хотел сотрудничать с Россией, добавил Сноуден.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследования вмешательства России в предвыборную кампанию в США. Однако и в Кремле, и в Белом доме отрицают все обвинения.

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