Сноуден: никто не любит Путина так, как Трамп

По словам Сноудена, никто не любит президента России так, как Трамп. Бывший сотрудник ЦРУ считает, что спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер не сможет доказать связь президента США с Кремлем.

Также он усомнился, что российские власти могли "завербовать" президента США. Он, по мнению осведомителя, не может вспомнить, что собирался сказать в конце предложения. Однако это не значит, что Трамп не хотел сотрудничать с Россией, добавил Сноуден.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследования вмешательства России в предвыборную кампанию в США. Однако и в Кремле, и в Белом доме отрицают все обвинения.