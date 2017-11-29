Со счетов жителей Алтайского края налоговая списала 6 млн долгов.

Уже со 2 декабря на неоплаченную сумму ежедневно будет начисляться пеня в размере 1\300 ставки ЦБ РФ, (а месяц спустя — в размере 1/150 ставки ЦБ РФ). Если гражданин не внесет платеж, будет инициировано обращение в суд.

Судебный приказ, на основании которого производится взыскание задолженности, выносится судьей единолично без судебного разбирательства и вызова сторон. Документ передается в службу судебных приставов. Должнику придется оплатить не только налоги и пени, но и исполнительный сбор.

Меры принудительного взыскания уже применяются к задолженности по налогам физических лиц, которая образовалась в предыдущие годы. По данным отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, в прошлом году жители региона своевременно не оплатили порядка 700 млн рублей налогов на землю, транспорт и имущество. Общая сумма неуплаченных имущественных налогов превышает 2,6 млрд рублей.

Для взыскания этой задолженности налоговые органы с начала года направили гражданам 238 тыс. требований об уплате на сумму 560 млн. рублей. Из них 266 млн рублей собственники погасили добровольно. Почти 58 тыс. заявлений на сумму более 600 млн рублей направлено в суд.

Судебные приказы могут быть направлены по месту работы гражданина, если сумма его долга не превышает 25 тыс. рублей. Таким образом работодатели перечислили в бюджет около 1,4 млн рублей: они обязаны удерживать долг из зарплаты работника и направлять средства в счет погашения задолженности по налогам.

Со счетов налогоплательщиков в банках списано 6,3 млн рублей, еще 21,4 млн рублей погашено после возбуждения исполнительного производства и в результате арестов имущества должников судебными приставами.

Узнать, есть ли у вас задолженность за предыдущие годы, можно в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС России, на портале госуслуг (www.nalog.ru), а также по ИНН в сбербанке или терминале самообслуживания.