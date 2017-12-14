Соблюдение закона — правило хорошего тона

Так, в октябре 2017 года в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" были внесены изменения, согласно которым в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях не допускается распространять информацию, содержащую предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.

За нарушение указанных запретов в отношении виновных лиц Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность.

С 1 января 2018 года на всей территории России прекращается выдача бумажных свидетельств о регистрации средств массовой информации. СМИ будет считаться зарегистрированным с момента внесения соответствующей записи в Реестр средств массовой информации.

С новыми требованиями исчезают понятия "перерегистрация СМИ" и "внесение изменений в свидетельство о регистрации СМИ". Все процедуры будут осуществляться внесением изменений в запись о регистрации СМИ. Для подтверждения факта регистрации может быть выдана выписка из реестра.

Срок предоставления услуги по регистрации СМИ с 2018 года составит 30 рабочих дней с момента подачи заявления (Роскомнадзор), в территориальных управлениях — 15 рабочих дней. Ранее было соответственно 30 и 15 календарных дней.

Размер государственной пошлины за регистрацию СМИ будет зависеть от территории распространения СМИ. Если распространение продукции СМИ предполагается на территории одного субъекта, то госпошлина составит 4 тыс. рублей. Если же продукция СМИ будет распространяться на территории двух и более субъектов либо на всей территории Российской Федерации — 8 тыс. рублей. При этом все льготные тарифы для детских изданий, изданий для инвалидов, так же как повышающие коэффициенты для рекламных и эротических изданий, сохранены.

Перечень зарегистрированных средств массовой информации размещен на официальном сайте Роскомнадзора в сети интернет по адресу: rkn.gov.ru

Поправки к закону коснутся и сетевых изданий, в части обязательного указания выходных данных. Так, сетевое издание должно содержать следующие сведения:

наименование (название) издания; учредитель (соучредители); фамилия, инициалы главного редактора; адрес электронной почты и номер телефона редакции; знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

За несоблюдение этого требования в КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Новая редакция закона о СМИ обязывает учредителя уведомить регистрирующий орган в течение месяца со дня изменения места нахождения учредителя и (или) редакции, периодичности выпуска и максимального объема средства массовой информации, принятия решения о прекращении, приостановлении или возобновлении деятельности средства массовой информации.

С 1 ноября 2017 года вступили в законную силу изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые гласят о следующем.

Согласно утвержденной в законе процедуре по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, т. е. Министерства внутренних дел или Федеральной службы безопасности, Роскомнадзор направляет проксирующему сервису VPN или "анонимайзеру" требование о подключении к ФГИС с целью ограничения доступа к запрещенным в Российской Федерации интернет-ресурсам. На процесс подключения дается 30 дней. Если данное требование не исполняется через три дня, Роскомнадзором может быть принято решение об ограничении доступа к соответствующему сервису.

Операторы поисковых систем также должны подключиться к ФГИС и удалить запрещенные ресурсы из своей выдачи.

Другой немаловажной особенностью закона является очистка Реестра запрещенной информации от дублирующихся записей. Специалисты Роскомнадзора предполагают, что в результате проделанной работы реестр уменьшится в два раза. Ведомство планирует завершить эту работу до конца года.

Очень важно, что указанные требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования "анонимайзеров" и сервисов VPN при условии, что круг пользователей заранее определен их владельцами и использование таких ПО осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, например, в банковской деятельности.

В соответствии со статьей 15.1 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" с 1 ноября 2012 года создан и ведется Роскомнадзором Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (далее — Единый реестр).

Роскомнадзор является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим во внесудебном порядке ограничение доступа к информации в сети интернет в порядке и на основании, установленными статьями 15.1 и 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ.

К основаниям ограничения доступа, определенным этими нормами, относится распространение:

материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (на основании решения Роскомнадзора);

информации о способах изготовления, использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, способах и местах культивирования наркосодержащих растений (на основании решения МВД России);

информации о способах совершения самоубийств, призывов к совершению самоубийства (на основании решения Роспотребнадзора);

информации, нарушающей требования Федеральных законов "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и "О лотереях" (на основании решения Федеральной налоговой службы).

информации с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка (на основании требования генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей),

информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена (на основании решения Федеральной антимонопольной службы).

Кроме того, доступ к информации может быть ограничен по решению суда о признании данной информации, содержащейся на интернет-ресурсе, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

На территории Алтайского края и Республики Алтай органом, уполномоченным на осуществление государственного контроля и надзора за исполнением действующего законодательства в сфере средств массовой информации, телевизионного и радиовещания, является управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.