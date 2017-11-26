Собянин рассказал о 15 млн "лишних" россиян

— У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе по большому счету не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то.

Все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный и качественный труд. То же самое можно сказать о провинциальных небольших городах. К сожалению, реально хорошей занятости и качественных рабочих мест все меньше и меньше. Мы начинаем эту сельскую местность спасать, спасать эти небольшие города.