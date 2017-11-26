Собянин рассказал о 15 млн "лишних" россиян

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в небольших городах и сельской местности проживают "лишние 15 млн человек", которые нигде не заняты. Чтобы решить эту проблему, он призвал развивать агломерации, пишет РБК.
Сергей Собянин,
мэр Москвы:
— У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе по большому счету не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то.
Все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный и качественный труд. То же самое можно сказать о провинциальных небольших городах. К сожалению, реально хорошей занятости и качественных рабочих мест все меньше и меньше. Мы начинаем эту сельскую местность спасать, спасать эти небольшие города.
По словам Собянина, Москва — это "не черная дыра, которая высасывает таланты со всей страны, а драйвер экономики". "Развитие агломераций приводит к развитию конкуренции и укреплению обороноспособности страны, а Россия всегда находилась под ударом, и сегодня под ударом, пусть и не в военном смысле", — добавил он.
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