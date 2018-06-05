Солист группы "Градусы" попал в ДТП на машине "Яндекс.Такси"

"Вызвал я значит такси. И поехал в аэропорт. Но блин не доехал!" — написал Пашков в посте. На выложенном видео видно, что у него разбита голова, есть ссадины на лбу, перебинтована рука. Пашков извинился за отмену ближайших выступлений.

Концертный директор "Градусов" Дмитрий Емельянов рассказал телеканалу "360", что водитель "то ли заснул, то ли был в непонятно каком состоянии". Машина такси врезалась на пустой дороге в грузовик, который стоял на аварийке после ДТП.

По словам Емельянова, водитель-киргиз отказался от медицинского освидетельствования.

У Пашкова, по словам концертного директора, разбиты голова и руки, ему оказали первую помощь. "Доставали стекло из головы", — рассказал Емельянов.