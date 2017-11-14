Сообразительность этих людей зашкаливает

Вот если бы проводился чемпионат мира по сообразительности, то люди из этой подборки явно заняли бы призовые места.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
Чемпионы мира по сообразительности. Фото: trinixy.ru.
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