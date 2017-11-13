Сообщество молодых предпринимателей Алтая во многом определяется их умением держаться вместе

В сообществе родилось множество надежных партнерских отношений, собраны предприниматели, усиливающие и поддерживающие друг друга.
Наша харизматичная оргкоманда на ближайшее время подготовила целый ряд проектов:
- Сергей Жирнов и его беспощадная "бизнес-сауна";
- Анна Денюкова и ее дружеские встречи с правительством Алтайского края;
- Петр Григорян и его откровенные киноклубы;
- Маргарит Агекян и ее отменные бизнес-завтраки с самыми выдающимися бизнесменами региона;
- Константин и Жанна Борнеман и их блистательные мастер-классы;
- Алена Бедрина и ее сакральные уроки по личностному саморазвитию;
- Анна Овчинникова и ее небанальные семинары по психологии;
- Наталья Гилева и ее восхитительное "Сообщество счастливых женщин".
Регулярные спортивные тренировки, трогательные социальные проекты, семинары по новейшим бизнес-инструментам, участие в образовательных форумах, веселые неформальные тусовки и многое-многое другое в сообществе молодых предпринимателей Алтая.
Если ты чувствуешь интерес к качественному личностному и бизнес-развитию, звони 8 (923) 649-04-08.
Подать заявку на вступление и задать свои вопросы можно при личной встрече.
На правах рекламы