Сообщество молодых предпринимателей Алтая во многом определяется их умением держаться вместе

Сегодня, 17:06.
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В сообществе родилось множество надежных партнерских отношений, собраны предприниматели, усиливающие и поддерживающие друг друга.

Сообщество молодых предпринимателей Алтая.
Сообщество молодых предпринимателей Алтая. Фото: vk.com/altsmp.

Наша харизматичная оргкоманда на ближайшее время подготовила целый ряд проектов:

Регулярные спортивные тренировки, трогательные социальные проекты, семинары по новейшим бизнес-инструментам, участие в образовательных форумах, веселые неформальные тусовки и многое-многое другое в сообществе молодых предпринимателей Алтая.

Если ты чувствуешь интерес к качественному личностному и бизнес-развитию, звони 8 (923) 649-04-08.

Подать заявку на вступление и задать свои вопросы можно при личной встрече.

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