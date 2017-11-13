Сообщество молодых предпринимателей Алтая во многом определяется их умением держаться вместе

Наша харизматичная оргкоманда на ближайшее время подготовила целый ряд проектов:

Регулярные спортивные тренировки, трогательные социальные проекты, семинары по новейшим бизнес-инструментам, участие в образовательных форумах, веселые неформальные тусовки и многое-многое другое в сообществе молодых предпринимателей Алтая.

Если ты чувствуешь интерес к качественному личностному и бизнес-развитию, звони 8 (923) 649-04-08.

Подать заявку на вступление и задать свои вопросы можно при личной встрече.