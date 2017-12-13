Сотовый оператор начал использовать на Алтае солнечную энергию на участке сети

Компания "МегаФон" применила экологически чистый источник солнечной энергии для работы важного элемента сети связи в горном селе Куюс (Республика Алтай). Он позволил оптимизировать работу базовых станций на сложном рельефе местности. Это первый объект такого рода в сети оператора на территории Сибирского региона.
Село Куюс находится ниже уровня ближайших горных возвышенностей. Поэтому базовая станция "МегаФона", которая там установлена, оказалась вне зоны видимости ближайшей к ней вышки. Для работы сотовой сети в таких условиях приходилось использовать спутниковую связь, что существенно ограничивало скорость мобильного интернета и сказывалось на качестве "голоса" в плохую погоду.
В 2017 году технические специалисты "МегаФона" установили на ближайшем горном хребте специальный ретранслятор, который забирает сигнал с другой вышки и передает его в село Куюс. Таким образом, проблема отсутствия прямой видимости между базовыми станциями была решена.
Ретранслятор стал первым сетевым элементом, работающим от солнечной энергии, в сети "МегаФона" на территории Сибири. Он не требует подключения к ЛЭП и установки резервного дизельного генератора. Даже в случае долгой пасмурной погоды автономную работу ретранслятора обеспечат аккумуляторные батареи.
Валерий Казаченко,
директор Алтайского регионального отделения "МегаФона":
— Общее расстояние между Куюсом и нашей ближайшей вышкой связи на перевале Каянча составляет 34 км. Новый ретранслятор разбивает этот промежуток на два плеча – 10 и 24 км. Его внедрение позволило отказаться от спутниковой трансмиссии, за счет чего наши абоненты в Куюсе получили новый уровень качества связи. На территории Республики Алтай уже есть несколько проектов по использованию экологически чистых источников солнечной энергии. Тем приятнее, что в год экологии наша компания установкой подобного объекта связи внесла свой вклад в сохранение природы и лесов республики.
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