Сотовый оператор начал использовать на Алтае солнечную энергию на участке сети

Село Куюс находится ниже уровня ближайших горных возвышенностей. Поэтому базовая станция "МегаФона", которая там установлена, оказалась вне зоны видимости ближайшей к ней вышки. Для работы сотовой сети в таких условиях приходилось использовать спутниковую связь, что существенно ограничивало скорость мобильного интернета и сказывалось на качестве "голоса" в плохую погоду.

В 2017 году технические специалисты "МегаФона" установили на ближайшем горном хребте специальный ретранслятор, который забирает сигнал с другой вышки и передает его в село Куюс. Таким образом, проблема отсутствия прямой видимости между базовыми станциями была решена.

Ретранслятор стал первым сетевым элементом, работающим от солнечной энергии, в сети "МегаФона" на территории Сибири. Он не требует подключения к ЛЭП и установки резервного дизельного генератора. Даже в случае долгой пасмурной погоды автономную работу ретранслятора обеспечат аккумуляторные батареи.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского регионального отделения "МегаФона":