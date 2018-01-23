Сотрудники Алтай-Кокса повышают профессионализм

Все они – участники кадрового резерва на вышестоящие должности.

Эти сотрудники получили второе высшее образование по направлению "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов". Студенты обучались по очно-заочной форме в течение 2,5 лет. Каждому из них присвоили степень магистра.

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

На Алтай-Коксе есть потребность в квалифицированных инженерах такой узкой специализации, как химик-технолог для коксохимической отрасли. Мы развиваем кадровый резерв, и в частности тех сотрудников, которые возглавят в будущем ключевые направления производственной деятельности завода.

Сотрудничество с КузГТУ предполагает не только повышение квалификации работников Алтай-Кокса, но и профессиональную подготовку будущих специалистов завода. Представители компании участвуют в разработке учебных планов и образовательных программ по профильным дисциплинам. В 2016 году на заводе создали базовую кафедру КузГТУ, где ведущие специалисты Алтай-Кокса читают студентам курс лекций и проводят практические занятия.

В 2017 году Алтай-Кокс направил на образовательные программы порядка 6,5 млн рублей, в том числе на обучение сотрудников в учебных заведениях по профильным специальностям.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com