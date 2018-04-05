Сотрудники "Европлана" посетили завод Nissan в Санкт-Петербурге.

За четыре часа, проведенных экскурсантами на заводе, их познакомили со всеми этапами производства автомобиля — от сварки кузовных панелей, которые штампуются в собственном цехе завода, вплоть до сборки, где около 2 000 различных деталей устанавливаются в автомобиль; затем показали роботов, окрашивающих кузова. В окончание осмотра производства были проведены тест-драйвы автомобилей.

Открытие завода Nissan в Ленинградской области состоялось в 2009 году, в 2012-2013 годах работа предприятия была отмечена наградой "Лучший завод по качеству продукции", вручаемой среди заводов Nissan в мире. Сейчас на заводе выпускаются модели Nissan Qashqai, X-Trail, Murano.

Экскурсия для сотрудников "Европлана" осуществлялась в рамках длительного сотрудничества между лизинговой компанией и японским автопроизводителем.

На данный момент для клиентов "Европлана" до 30 апреля 2018 года действует специальное предложение на весь модельный ряд автомобилей Nissan. При покупке новых легковых автомобилей Nissan со сроком договора от 36 до 60 месяцев первое техническое обслуживание оплатит за вас компания "Европлан".

Организатор акции: АО "ЛК "Европлан". Сроки проведения акции: с 1 по 30 апреля 2018 года. Подробные условия акции на сайте europlan.ru.