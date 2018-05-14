Сотрудники ФСБ задержали мэра уральского города

Сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области совместно с бойцами управления ФСБ по региону задержали главу Миасса Геннадия Васькова, когда он прибыл в администрацию города. В ближайшее время чиновнику предъявят обвинения, сообщает ura.ru.
По данным портала Newsmiass, Геннадий Васьков появился в администрации в районе 13.00. Вскоре появились двое людей в камуфляже и масках и один человек в штатском. Они зашли в мэрию, а через несколько минут вышли вместе с Васьковым. Велась оперативная съемка. В сопровождении силовиков мэра Миасса посадили в микроавтобус и увезли.
Обыск и выемка документов проводились в кабинете Геннадия Васькова с самого утра 14 мая. По некоторым данным, силовики пришли в рамках расследования уголовных дел по ч.5 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), а также по ст. 291 (посредничество во взятке), возбужденных по факту воровства бюджетных денег при покупке помещения под детсад по завышенной стоимости. По делу уже проходят депутат городского собрания Миасса Николай Рындин, начальник отдела дошкольного образования управления образования мэрии Миасса Татьяна Биева и оценщик из Златоуста Сергей Богатырев.
Мэр Миасса Геннадий Васьков по требованию губернатора Бориса Дубровского написал заявление о сложении полномочий. Заявление должны рассмотреть на сессии 15 мая.
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