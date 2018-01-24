Социологи изучили, как женщины осложняют совместную жизнь

Социологи попросили участников исследования рассказать о родственных и других взаимоотношениях с людьми, включая совместное проживание с матерями, сестрами и женами.

Результаты опроса, в котором участвовали 1100 респондентов обоих полов, показали, что сожительство с родственниками среди мужчин проще, чем среди женщин, поскольку последние оказываются более эмоциональными и склонны к сильному раздражению.

Так, 15% взаимоотношений с женщинами-родственниками оказались сложными для их сожителей. В то же время совместное проживание с друзьями было трудным только в 7% случаев, пишет "Росбалт".