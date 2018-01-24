Социологи изучили, как женщины осложняют совместную жизнь

Женщины сильнее, чем мужчины, осложняют совместную жизнь — к такому выводу пришли социологи из Калифорнийского университета, сообщает издание Daily Mail.
Социологи попросили участников исследования рассказать о родственных и других взаимоотношениях с людьми, включая совместное проживание с матерями, сестрами и женами.
Результаты опроса, в котором участвовали 1100 респондентов обоих полов, показали, что сожительство с родственниками среди мужчин проще, чем среди женщин, поскольку последние оказываются более эмоциональными и склонны к сильному раздражению.
Так, 15% взаимоотношений с женщинами-родственниками оказались сложными для их сожителей. В то же время совместное проживание с друзьями было трудным только в 7% случаев, пишет "Росбалт".
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