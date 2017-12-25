Социологи выяснили, как относятся россияне к развалу СССР

В ходе опроса, проведенного "Левада-центром", выяснилось, что доля опрошенных россиян, жалеющих о распаде Советского Союза достигла исторического максимума с 2009 года и составляет 58%, сообщает "Интерфакс".
Только четверть (25%) участников опроса ностальгии не испытывает.
Респонденты сожалеют от единой экономической системе (54%), потере чувства принадлежности к великой державе (36%) и росте взаимного недоверия, ожесточенности (34%). Участники опроса посетовали (26%) на разрушение связей между родственниками и друзьями, на утрату чувства, что "ты повсюду как дома" (25%), и затруднение путешествий (15%).
Свыше половины (52%) опрошенных россиян уверены, что распада СССР можно было избежать. Треть (29%) участников опроса считают, что процесс остановить было нельзя. Затруднились с ответом 19% респондентов, пишет polit.ru.
Опрос проводился с 24 по 28 ноября среди 1600 человек.
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