Социологи выяснили, как относятся россияне к развалу СССР

Только четверть (25%) участников опроса ностальгии не испытывает.

Респонденты сожалеют от единой экономической системе (54%), потере чувства принадлежности к великой державе (36%) и росте взаимного недоверия, ожесточенности (34%). Участники опроса посетовали (26%) на разрушение связей между родственниками и друзьями, на утрату чувства, что "ты повсюду как дома" (25%), и затруднение путешествий (15%).

Свыше половины (52%) опрошенных россиян уверены, что распада СССР можно было избежать. Треть (29%) участников опроса считают, что процесс остановить было нельзя. Затруднились с ответом 19% респондентов, пишет polit.ru.

Опрос проводился с 24 по 28 ноября среди 1600 человек.