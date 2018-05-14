8 современных и уникальных решений для гардеробной

Каждая уважающая себя женщина хоть раз в жизни задумывалась о собственной гардеробной. Но зачастую до ее покупки дело не доходит в силу отсутствия ряда важных факторов: места в квартире, необходимой функциональности, желаемой цветовой гаммы или индивидуального подхода к интерьеру. Мы подготовили 8 актуальных и функциональных решений для организации хранения вещей, среди которых любая, даже самая притязательная дама сумеет найти вариант по вкусу.
Если от гардеробной требуется удобное расположение шкафов и полок, максимально функциональное наполнение, простые формы и лаконичный дизайн, то ваш вариант — гардеробная "Классика" от Raumplus. Эта мебельная система состоит из разных по размерам блоков, отсеков и полок. Секции можно выполнить с разными показателями высоты.
Чаще всего гардеробная в классическом исполнении имеет три яруса: нижний для обуви, средний для одежды и различных мелочей и верхний для вещей, которые используются редко.
Гардеробная "Классика" имеет несколько конфигураций: П-образная, Г-образная, а также может располагаться вдоль одной стены. Все зависит от места, которое вы готовы под нее отвести.
Изящное и модное решение последних лет для обустройства гардеробной — стеклянные двери. Оно подойдет тем, кто держит вещи в идеальном порядке и хочет соблюсти компромисс между открытым и закрытым хранением. Особенно уместны прозрачные дверцы в случае, когда под гардеробную отведена часть комнаты: пространство визуально будет казаться больше.
Интерьерная система UNO от Raumplus удовлетворяет всем этим требованиям. Гардеробная может быть открытой и закрытой, со стеклянными дверцами — как с верхним, так и с нижним подвесом. Систему можно оборудовать удобными пантографами и специальными светильниками, встроенными в горизонтальные штанги для одежды.
Гардеробная не обязательно должна быть скрыта от глаз: ее визуальное выделение добавит яркий акцент в интерьер. Для любителей сочных цветов и необычного дизайна Raumplus предлагает гардеробную Cornice.
Сочный цвет и глянцевость фасадного полотна шкафа-гардероба поможет создать атмосферу лоска и уюта одновременно, а частично открытый тип хранения вещей визуально увеличит пространство комнаты.
Встроенный шкаф оснащен полками разного уровня и размера и комодом. При желании всегда можно дополнить систему другими функциональными аксессуарами: пантографом, секцией для сумок и выдвижными корзинами.
Хотите задействовать каждый угол вашей системы хранения? Выходом в этой ситуации станет гардеробная с угловым поворотным механизмом.
Raumplus предлагает для этих целей еще один тип гардеробной Cornice. Многофункциональное поворотное полотно — главная фишка системы. С одной стороны располагается зеркало, с другой — вместительный стеллаж. А еще за счет соединения всех составляющих этой конструкции невидимыми скобами эта гардеробная выглядит очень эстетично.
Благодаря современным решениям гардероб можно разместить в любом месте, даже самой сложной и замысловатой формы. У вас есть мансардный этаж или лестница и вы еще не придумали, как занять это место? Тогда гардеробная система UNO от Raumplus для мансарды — для вас.
Открытая конструкция без боковых и фасадных панелей позволит быстро найти нужную вещь, не тратя лишнее время. А чтобы повысить функциональность гардеробной, можно дополнить ее выдвижными ящиками для мелочей и крючками.
На пике моды сейчас — просторные гардеробные в цвете "Темная бронза". Смотрится брутально и элегантно одновременно. Дизайнеры уверены — это идеальное решение для современной пары.
Гардеробная UNO от Raumplus в этом цвете будет производить впечатление на всех гостей дома. Благородный бронзовый оттенок придает ей изысканности. Благодаря своему дизайну гардеробная хорошо впишется как в классический, так и в оформленный в современном стиле интерьер. К ней можно подобрать необходимые модули, которые повысят ее функциональность: выдвижную секцию для обуви, вешалку для галстуков, полку для часов и украшений.
Если ваша квартира не может похвастаться внушительными размерами и все пространство уже занята, оптимальное решение — шкаф-гардеробная, расположенный в спальне. Система Cornice от Raumplus окажется как нельзя кстати в этой ситуации.
В этой гардеробной дизайнеры предусмотрели полки разной высоты и размера, выдвижные ящики и скрытые отсеки. Многоуровневая стеллажная система позволит рационально и аккуратно разместить одежду, обувь, домашний текстиль и аксессуары.
Все элементы выполнены в пастельных тонах, чтобы легко вписаться в интерьер спальни.
Вы заядлый велосипедист, скейтер или лыжник? А может, ваши дети этим увлекаются? Тогда гардеробная вам нужна почти как воздух, ведь спортивный инвентарь просто так не спрячешь. Попытки разместить велосипед в прихожей или на балконе обычно лишний раз раздражают, ведь он занимает много места.
Raumplus предусмотрел вариант выхода из такой ситуации: шкаф со специально отведенным местом под спортинвентарь. Он изготавливается индивидуально под предпочтения клиента и место, где располагается гардеробная.
А чтобы сделать систему хранения еще более вместительной и удобной, стоит обратить внимание дополняющие модули: брючницу, обувницу, вешалку для галстуков и другие.
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