8 современных и уникальных решений для гардеробной

1. Нестареющая классика

Если от гардеробной требуется удобное расположение шкафов и полок, максимально функциональное наполнение, простые формы и лаконичный дизайн, то ваш вариант — гардеробная "Классика" от Raumplus. Эта мебельная система состоит из разных по размерам блоков, отсеков и полок. Секции можно выполнить с разными показателями высоты.

Чаще всего гардеробная в классическом исполнении имеет три яруса: нижний для обуви, средний для одежды и различных мелочей и верхний для вещей, которые используются редко.

Гардеробная "Классика" имеет несколько конфигураций: П-образная, Г-образная, а также может располагаться вдоль одной стены. Все зависит от места, которое вы готовы под нее отвести.