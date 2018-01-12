Барнаульский застройщик устраняет последствия шквалистого урагана

В результате опасных метеорологических явлений, а именно штормового ветра скоростью более 20 м/с, 11 января 2018 года поздно вечером на крыше многоквартирного дома по адресу ул. Взлетная, 103 в г. Барнауле, введенного в эксплуатацию 30 июня 2017 года застройщиком ООО "ИСК "Союз", шквалистым ветром была оторвана часть вентиляционного дефлектора. Оторванная часть конструкции рухнула на газон рядом со входом в 1-й подъезд жилого дома.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

С целю выявления причин произошедшего в срочном порядке утром 12 января был организован комиссионный осмотр места происшествия и проведено разбирательство.

В результате осмотра было выявлено, что отрыв части дефлектора произошел из-за некачественной заводской сборки конструкции, осуществленной заводом в г. Новосибирске.

Были определены мероприятия по немедленному устранению последствий случившегося, а именно:

сегодня, 12 января, будут произведены работы по частичному закрытию отверстия дефлектора для недопущения попадания в систему вентиляции многоквартирного жилого дома осадков в виде снега;

вентиляционный дефлектор будет полностью восстановлен в кратчайшие сроки за счет средств застройщика без привлечения средств жителей многоквартирного дома.

С целью исключения повторения данной ситуации в настоящий момент проводится комиссионный осмотр вентиляционных дефлекторов на кровлях всех жилых домов в квартале "Времена года". В случае обнаружения по результатам осмотра аналогичного заводского брака застройщиком будут произведены необходимые мероприятия по ремонту и замене конструкций.

В результате происшествия кровельная и фасадная части здания, а также иное имущество жильцов многоквартирного дома не пострадали.