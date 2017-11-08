Спасатель из Рубцовска по телефону помог реанимировать утонувшего мальчика

Сегодня, 15:02.
Жизнь

В июне в Рубцовске ребенок чуть не утонул в реке Алей. Константин Кострыкин, начальник караула 32 пожарно-спасательной части, по телефону помог реанимировать мальчика, сообщает сайт ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасатель из Рубцовска по телефону помог реанимировать утонувшего мальчика.
Спасатель из Рубцовска по телефону помог реанимировать утонувшего мальчика. Фото: Скриншот с сайта youtube.com.

Маленький мальчик ушел под воду рядом с мостом через реку Алей вечером 17 июня. Когда очевидцы достали ребенка, он был без сознания.

Одна из очевидцев позвонила спасателям. На звонок ответила Елена Ефимова, радиотелефонист 4 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю. Она отправила бригаду скорой помощи к месту происшествия.

Через несколько минут Елена Ефимова позвонила очевидцам, чтобы узнать, в каком состоянии находится мальчик. Когда стало понятно, что скорая не успеет спасти ребенка, один из спасателей решил помочь по телефону.

Константин Кострыкин, начальник караула 32 пожарно-спасательной части, рассказал, как правильно реанимировать ребенка. Очевидцы происшествия удалили воду из дыхательных путей мальчика и провели искусственную вентиляцию легких. Когда медики госпитализировали ребенка в больницу, его состояние было стабильно.

Сюжет о спасении мальчика выпустили на канале "Россия 1". Смотреть с 43:25.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров