Спасатель из Рубцовска по телефону помог реанимировать утонувшего мальчика.

Маленький мальчик ушел под воду рядом с мостом через реку Алей вечером 17 июня. Когда очевидцы достали ребенка, он был без сознания.

Одна из очевидцев позвонила спасателям. На звонок ответила Елена Ефимова, радиотелефонист 4 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю. Она отправила бригаду скорой помощи к месту происшествия.

Через несколько минут Елена Ефимова позвонила очевидцам, чтобы узнать, в каком состоянии находится мальчик. Когда стало понятно, что скорая не успеет спасти ребенка, один из спасателей решил помочь по телефону.

Константин Кострыкин, начальник караула 32 пожарно-спасательной части, рассказал, как правильно реанимировать ребенка. Очевидцы происшествия удалили воду из дыхательных путей мальчика и провели искусственную вентиляцию легких. Когда медики госпитализировали ребенка в больницу, его состояние было стабильно.

Сюжет о спасении мальчика выпустили на канале "Россия 1". Смотреть с 43:25.