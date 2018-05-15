Спасибо за тепло: в Барнауле наградили лучших энергетиков по итогам прошедшего отопительного сезона

Шестеро энергетиков Сибирской генерирующей компании в Барнауле получили награды от администрации города. Власти отметили их за успешную работу в прошедшем отопительном периоде.
Почетные грамоты сотрудникам Барнаульской ТЭЦ-2 и Барнаульской теплосетевой компании СГК вручил председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Александр Кощеев.
Александр Кощеев,
председатель комитета по энергоресурсам и газификации:
— За вашими плечами теплоснабжение около 90% Барнаула – это ответственная и сложная работа, с которой вы справляетесь на "отлично". Я уверен, что такие награждения станут хорошей традицией, как для администрации города, так и для СГК.
Почетные грамоты и памятные наручные часы от администрации города Барнаула за личный вклад в проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов и воды жителям города получили два сотрудника теплосетевого подразделения компании. Евгений Попов работает газорезчиком на участке по ремонту бойлеров ремонтного цеха, и Константин Илясов – слесарь по обслуживанию тепловых пунктов.
Среди сотрудников ТЭЦ-2 награды получили Дмитрий Логачев, электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, Наталья Коренькова, начальник смены химического цеха, Игорь Рогозин, заместитель начальника электрического цеха по эксплуатации, и Виталий Филимонов, электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций.
Александр Лукьянов,
директор Барнаульской ТЭЦ-2 СГК:
— Этот отопительный сезон мы прошли достойно и без нареканий. Наше оборудование несет нагрузки без сбоев благодаря тому, что качественно подготовлено. Но самое главное условие его работы – люди, которые умеют с ним обращаться. Каждый из вас, сотрудников ТЭЦ-2, является важным элементом большой и сложной системы и гарантом ее надежной работы. Именно вы согреваете Барнаул длинными сибирскими зимами.
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