Спасибо за тепло: в Барнауле наградили лучших энергетиков по итогам прошедшего отопительного сезона

Почетные грамоты сотрудникам Барнаульской ТЭЦ-2 и Барнаульской теплосетевой компании СГК вручил председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Александр Кощеев.

Александр Кощеев,

председатель комитета по энергоресурсам и газификации:

— За вашими плечами теплоснабжение около 90% Барнаула – это ответственная и сложная работа, с которой вы справляетесь на "отлично". Я уверен, что такие награждения станут хорошей традицией, как для администрации города, так и для СГК.

Почетные грамоты и памятные наручные часы от администрации города Барнаула за личный вклад в проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов и воды жителям города получили два сотрудника теплосетевого подразделения компании. Евгений Попов работает газорезчиком на участке по ремонту бойлеров ремонтного цеха, и Константин Илясов – слесарь по обслуживанию тепловых пунктов.

Среди сотрудников ТЭЦ-2 награды получили Дмитрий Логачев, электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, Наталья Коренькова, начальник смены химического цеха, Игорь Рогозин, заместитель начальника электрического цеха по эксплуатации, и Виталий Филимонов, электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций.

Александр Лукьянов,

директор Барнаульской ТЭЦ-2 СГК: