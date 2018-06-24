Специалисты "Алтайэнерго" оперативно восстановили энергоснабжение Барнаула

Как сообщалось ранее, небывалый шторм с ливнем, грозой и шквалистым ветром стал причиной отключения двух воздушных линий электропередачи 110 кВ. В результате было нарушено энергоснабжение 85 000 человек – жителей Барнаула.

Благодаря оперативным действиям персонала "Алтайэнерго" уже через 30 минут энергоснабжение большей части потребителей было восстановлено, обесточенными оставались 35 000 абонентов из-за оборванного провода на ВЛ "Опорная-Подгорная". Персонал крупнейшей электросетевой компании, несмотря на непогоду и темное время суток, ни на минуту не прекращал аварийно-восстановительные работы.

К часу ночи еще часть жителей получили электроэнергию и отключенными от энергоснабжения были уже 15 000 потребителей. Через два часа энергоснабжение города было восстановлено полностью. Всего в аварийно-восстановительных работах участвовали 27 человек в составе 7 бригад и 10 единиц спецтехники. На период проведения ремонтных работ потребители оперативно запитывались по резервным схемам, в том числе с применением резервных источников снабжения электроэнергии (РИСЭ).

В ходе заседания оперативного штаба в администрации Барнаула была озвучена удовлетворительная оценка действий алтайских энергетиков по оперативному реагированию на нештатную ситуацию. Вместе с тем, руководство и персонал "Алтайэнерго" выразили готовность к оказанию помощи в проведении восстановительных работ на объектах прочих территориальных сетевых компаний, снабжающих электроэнергией краевую столицу. Была оказана помощь и потребителям этих ТСО. По просьбе персонала четырех барнаульских медицинских учреждений специалисты "Алтайэнерго" оперативно доставили РИСЭ –передвижные дизель-генераторные установки, от которых и запитали эти больницы.