Специалисты "Алтайэнерго" подарили детскому дому города Камня-на-Оби необычную картину.

Полотно размеров 160 х 120 см составил из пазлов бывший сотрудник Северных сетей Сергей Щетинин. Выйдя на пенсию, энергетик поддерживает тесные отношения с родным предприятием. И даже "чисто пенсионное" хобби использует для общего дела. Сергей Николаевич, во время работы в компании, был одним из активных участников программы по электробезопасности. Он хорошо помнит частые визиты в школы и в подшефный детский дом с открытыми уроками по профилактике электротравматизма. Его идею сделать для детей особенную картину поддержали бывшие коллеги – подарили ему набор пазлов с интересным для школьников сюжетом.

Воспитанники детских домов всегда находятся в зоне особого внимания специалистов жизнеобеспечивающей отрасли. Обучение правилам электробезопасности – важная часть социализации детей, лишенных родительской заботы. И никогда энергетики не приезжают в детские дома без подарков. Например, в дни новогодних каникул эти ребята получили в подарок от Северных электросетей сладости в симпатичных рюкзачках, мягкие игрушки, и традиционно – наборы полиграфической продукции с правилами электробезопасности. А на весенних каникулах ребятам доставили необычный подарок – композицию Сергея Щетинина, которая украсит одно из помещений детского дома.



