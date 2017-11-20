Каждый автолюбитель должен знать

Как не пересесть на общественный транспорт при первых морозах и завести машину даже в минус 30

Все автомобилисты меняют резину с наступлением холодов – это залог безопасности на дороге. А самые продвинутые к зиме покупают своему железному коню… теплое одеяло. Утеплитель помогает быстро завести двигатель даже в лютый мороз, чтобы не пришлось толкаться в общественном транспорте.