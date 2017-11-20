Каждый автолюбитель должен знать

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Как не пересесть на общественный транспорт при первых морозах и завести машину даже в минус 30

Все автомобилисты меняют резину с наступлением холодов – это залог безопасности на дороге. А самые продвинутые к зиме покупают своему железному коню… теплое одеяло. Утеплитель помогает быстро завести двигатель даже в лютый мороз, чтобы не пришлось толкаться в общественном транспорте.

Как легко завести машину даже в 30-градусный мороз.
Как легко завести машину даже в 30-градусный мороз. Фото: архив компании "Автотепло".

Холодный пуск двигателя - это одна из самых больших трудностей эксплуатации авто в почти экстремальных сибирских погодных условиях. И самый доступный и эффективный способ решить проблему – постараться по максимуму сохранить тепло двигателя до следующего запуска.

Оригинальный утеплитель "Автотепло" - это хороший, недорогой способ сохранить тепло двигателя до следующего запуска. Пуск в мороз будет гораздо легче, салон прогреется быстрее.

"Автотепло".
"Автотепло".

Итак, пять причин, чтобы утеплить двигатель автоодеялом "Автотепло"

1. Экономия: "Автотепло" бережёт топливо и время

Одеяло сохраняет тепло двигателя, а значит, нет нужды долго прогревать машину перед поездкой и тратить бензин попусту. За счёт быстрого прогрева расход топлива сокращается до 20%.

Особенно выгодно "Автотепло" для тех, кто совершает в течение дня несколько коротких поездок: двигатель запускается сразу же, а топливо экономится. Поэтому если вы много ездите по работе, забираете детей из садика, школы, спортивных секций, зайдите на сайт avtoteplo.org.

2. Увеличение ресурса двигателя: с "Автотеплом" машина прослужит дольше

Благодаря утеплителю двигатель автомобиля зимой работает в стабильных температурных условиях. Это позволит продлить ресурс и срок службы двигателя, а вас избавит от трат и хлопот, связанных с ремонтом машины.

Сохраненное даже на один градус тепло идет машине на пользу. Чем меньше температурных колебаний, тем лучше, не говоря уже о быстрой подготовке машине к движению.

3. Безопасность: "Автотепло" не загорится

В составе утеплителя муллитокремнезёмная вата, кремнезёмная ткань и стекловолокнистые нити. Такой состав позволяет сохранять тепло двигателя длительное время и обеспечивает дополнительную шумоизоляцию моторного отсека. Поэтому одеяло не горит и выдерживает температуру до +1200С.

4. Простота установки: "Автотепло" укладывается как обычное одеяло

Даже если вы начинающий автовладелец, уложить "Автотепло" не составит никакого труда. Одеяла имеют точные выкройки и сконструированы под все современные марки автомобилей. Достаточно зайти на сайт avtoteplo.org и выбрать в каталоге нужный бренд автомобиля.

Совет: утеплитель стоит устанавливать при первых постоянных заморозках и снимать весной, чтобы избежать перегрева двигателя.

5. Цена: "Автотепло" не ударит по семейному бюджету

При аккуратной и правильной эксплуатации утеплитель прослужит вам не один холодный сезон. Узнать стоимость автоодеяла "Автотепло" можно на сайте производителя avtoteplo.org

Совет: даже если одеяло загрязнилось, стирать изделие – категорически нельзя, только сухая чистка.

Руководство по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации.

Внимание! Как не купить подделку

На рынке есть множество контрафактных одеял. Они небезопасны! В подделках, как правило, используется обычная стекловата. Она горюча, осыпается, попадает в воздушные фильтры и под приводные ремни, тем самым сокращая срок службы двигателя. А главное – эта пыль летит в салон, ею дышат водитель и пассажиры. И всё это "счастье" ради экономии в 500 рублей.

Подлинные одеяла "Автотепло" продаются в фирменных пакетах, с техническим паспортом и сертификатами, на самой ткани набит логотип компании.

Автоодеяло "Автотепло" производится в Челябинске. Утеплитель прошёл испытания в арктических условиях на технике Министерства обороны РФ, он не боится кислот, щелочей и охлаждающих жидкостей. Этот продукт имеет все необходимые сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения.

Сайт: www.avtoteplo.org
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