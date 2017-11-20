Каждый автолюбитель должен знать

Как не пересесть на общественный транспорт при первых морозах и завести машину даже в минус 30
Все автомобилисты меняют резину с наступлением холодов – это залог безопасности на дороге. А самые продвинутые к зиме покупают своему железному коню… теплое одеяло. Утеплитель помогает быстро завести двигатель даже в лютый мороз, чтобы не пришлось толкаться в общественном транспорте.
Холодный пуск двигателя - это одна из самых больших трудностей эксплуатации авто в почти экстремальных сибирских погодных условиях. И самый доступный и эффективный способ решить проблему – постараться по максимуму сохранить тепло двигателя до следующего запуска.
Оригинальный утеплитель "Автотепло" - это хороший, недорогой способ сохранить тепло двигателя до следующего запуска. Пуск в мороз будет гораздо легче, салон прогреется быстрее.
Итак, пять причин, чтобы утеплить двигатель автоодеялом "Автотепло"
Одеяло сохраняет тепло двигателя, а значит, нет нужды долго прогревать машину перед поездкой и тратить бензин попусту. За счёт быстрого прогрева расход топлива сокращается до 20%.
Особенно выгодно "Автотепло" для тех, кто совершает в течение дня несколько коротких поездок: двигатель запускается сразу же, а топливо экономится. Поэтому если вы много ездите по работе, забираете детей из садика, школы, спортивных секций, зайдите на сайт avtoteplo.org.
Благодаря утеплителю двигатель автомобиля зимой работает в стабильных температурных условиях. Это позволит продлить ресурс и срок службы двигателя, а вас избавит от трат и хлопот, связанных с ремонтом машины.
Сохраненное даже на один градус тепло идет машине на пользу. Чем меньше температурных колебаний, тем лучше, не говоря уже о быстрой подготовке машине к движению.
В составе утеплителя муллитокремнезёмная вата, кремнезёмная ткань и стекловолокнистые нити. Такой состав позволяет сохранять тепло двигателя длительное время и обеспечивает дополнительную шумоизоляцию моторного отсека. Поэтому одеяло не горит и выдерживает температуру до +1200С.
Даже если вы начинающий автовладелец, уложить "Автотепло" не составит никакого труда. Одеяла имеют точные выкройки и сконструированы под все современные марки автомобилей. Достаточно зайти на сайт avtoteplo.org и выбрать в каталоге нужный бренд автомобиля.
Совет: утеплитель стоит устанавливать при первых постоянных заморозках и снимать весной, чтобы избежать перегрева двигателя.
При аккуратной и правильной эксплуатации утеплитель прослужит вам не один холодный сезон. Узнать стоимость автоодеяла "Автотепло" можно на сайте производителя avtoteplo.org
Совет: даже если одеяло загрязнилось, стирать изделие – категорически нельзя, только сухая чистка.
Внимание! Как не купить подделку
На рынке есть множество контрафактных одеял. Они небезопасны! В подделках, как правило, используется обычная стекловата. Она горюча, осыпается, попадает в воздушные фильтры и под приводные ремни, тем самым сокращая срок службы двигателя. А главное – эта пыль летит в салон, ею дышат водитель и пассажиры. И всё это "счастье" ради экономии в 500 рублей.
Подлинные одеяла "Автотепло" продаются в фирменных пакетах, с техническим паспортом и сертификатами, на самой ткани набит логотип компании.
Автоодеяло "Автотепло" производится в Челябинске. Утеплитель прошёл испытания в арктических условиях на технике Министерства обороны РФ, он не боится кислот, щелочей и охлаждающих жидкостей. Этот продукт имеет все необходимые сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения.
Сайт: www.avtoteplo.org
Группа "Вконтакте"
"Автотепло" в городе Барнаул:
makk. Мир аккумуляторов
- ул. Трактовая, 5; тел. 8(3852) 50-20-20
- Павловский тракт, 16; тел. 8(3852)29-00-55
- Покровская, 15; тел. 8(3852)29-00-55
- пр-т, Космонавтов, 10/4; тел. 8(3852)29-00-55
- Калинина, 47; тел. 8(3852)29-00-55
- Матросова, 48; тел. 8(3852)29-00-55
- Павловский тракт, 1; тел. 8(3852)29-00-55
- Павловский тракт, 313; тел. 8(3852)29-00-55
- Дзержинского, 1; тел. 8(3852)29-00-55
- Целинная, 3; тел. 8(3852)29-00-55
- Юрина, 209; тел. 8(3852)29-00-55
- ул.Трактовая 5; тел. 8(3852) 50-20-20, 8(3852) 29-00-55
Автомаркет "Гараж"
- ул. Балтийская д. 77; тел. 8(3852) 555-146
Сеть шинный центров "Vianor"
- Павловский тракт, 52: тел. 8(3852) 538-588
- Попова 214 (торговый центр Успех); тел. 8(3852) 538-588
- Солнечная поляна 22-а; тел. 8(3852) 538-588
- Ползунова 44-а; тел. 8(3852) 538-588
- Сюжет: Новости компаний