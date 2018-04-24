Сплошные "веснамины" в ресторанах* "Вилка-Ложка"

Этой весной рестораны "Вилка-Ложка" предлагают гостям новые вкусные и полезные блюда, в которых сохранены все так необходимые нам витамины. Сразу два вида греческого, овощной и витаминный салаты, знаменитый итальянский суп "Минестроне" и овощной суп-пюре, овощи по-китайски и азиатский золотистый рис с овощами, - "Вилка-Ложка" предлагает гостям разнообразие выбора и насыщенность вкусов в блюдах нового весеннего меню.

Весна – самое время заняться собой. Больше двигаемся, больше бываем на свежем воздухе, и больше едим зелени и овощей. "Веснаминное" предложение в "Вилке-Ложке" максимально разнообразили сочными свежими блюдами, среди которых преобладают легкие салаты, овощные супы и пикантные вторые блюда. При этом, необходимо заметить, рестораторы сохранили ТОП-овые позиции для своих постоянных гостей. Борщ, салат "Цезарь" и куриная отбивная в сыре с картофельным пюре остаются в постоянном меню для абсолютно уверенных в своем идеальном внешнем виде.

Желание гостей питаться здоровой и вкусной едой, а также новые тренды в ресторанном бизнесе, мотивировали рестораторов к уходу от чрезмерно сложных блюд и применению более простых экологически чистых ингредиентов для создания более легкого питания. При этом витамины в продуктах сохраняются, а ароматы блюд становятся смелыми и более выраженными. На кухне ресторанов находят все большее применение местные аутентичные блюда, приготовленных из местных же ингредиентов.

В новом весеннем меню "Вилка-Ложка", помимо двух разновидностей "Греческого" салата (классический и "зелёный" – с оливками и свежим огурцом), представлен всеми любимый салат "Витаминный" (капуста, морковь, яблоко) и сразу два новых крабовых салата. Секретные заправки для крабовых палочек с пекинской капустой и огурчиком на основе островатого маринада и соевого соуса, или соус с пастой из морепродуктов, напомнят гурманам вкус тайской или китайской кухни. Но самое главное: две-три новых оригинальных составляющих, плюс разные заправки, сделали эти салаты абсолютно не похожими друг на друга.

Для гостей ресторана "Вилка-Ложка", которые следят за своей фигурой, супы из нового меню – это просто находка. Полезные и вкусные супы и бульоны просто необходимы тем, кто заботится о своем внешнем виде. Овощные супы не имеют себе равных по своим стимулирующим и профилактическим свойствам. Суп-пюре овощной с зеленым горошком и суп "Минестроне" - это легкие и питательные во всех смыслах овощные супы. Чтобы наесться - большой объем, чтобы не поправиться - маленькая калорийность. Плюс в них соблюден идеальный баланс белков, жиров и углеводов. А клетчатки, которая необходима для здорового пищеварения, полно.

Особое внимание в "веснаминном" меню в ресторане "Вилка-Ложка" предлагают обратить на вторые блюда. Новые гарниры: овощи по-китайски (пекинская капуста, морковь, лук, устричный соус), азиатский золотистый рис с овощами и гречетто (гречка, стручковая фасоль, зелёный горошек) уже сами по себе могут быть достаточными вторыми блюдами. А в сочетании с куриным филе с копченостями, биточком с сыром или говяжьим бифом в соусе с грибами они выступают в роли визитной карточки нового весеннего меню. Это полноценные ресторанные блюда довольно изысканной кухни, и по безупречно красивому внешнему виду, и по эксклюзивному, ни с чем не сравнимому оригинальному вкусу. Кстати для оригиналов "Вилка-Ложка" приготовила плов из перловки с курицей, - это необычно и вкусно, вернее необычно вкусно, попробуйте.

Новое "веснаминное" меню в ресторанах "Вилка-Ложка" поможет вам быстро и вкусно привести себя в форму перед летним сезоном. А еще придаст заряд бодрости и легкости, сам внешний вид блюд вызывает радость и удовольствие. Заходите в обед, заходите утром, вечером – в ресторанах "Вилка-Ложка" вам всегда предложит недорогие, разнообразные и полезные блюда. И быстро обслужат, - у вас останется время для прогулок и общения с друзьями, ведь на улице – весна!

Рестораны быстрого обслуживания "Вилка-Ложка": vilka-lozhka.com

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*По итогам голосования жителей Новосибирска в 2018 году "Вилка-Ложка" вошла десятку лучших ресторанов города и попала в шорт-лист Народной премии НГС в номинации "Ресторан года". Дорогие наши гости и друзья! Давайте вместе покажем, какой ресторан действительно заслужил звание Лучшего. Заходите на сайт премии/jump/?to=+http%3A%2F%2Fngs.ru%2Faward%2F%3Ffrom%3Dstoryline и голосуйте за нашу сеть. Сделайте свой любимый ресторан "Вилка-Ложка" лучшим рестораном Новосибирска.