Споттер снял, как в пассажирский самолет ударила молния

Амстердамский споттер снял, как при взлете в самолет Boeing 777-300 ударила молния.
На взлетную полосу вырулил пассажирский лайнер авиакомпании KLM. Самолет выполнял рейс из международного аэропорта Схипхол в Перу. На кадрах видно, что молния ударила в корпус лайнера — она прошла насквозь и "вышла" через его левое крыло.
Самолет при этом продолжил полет без каких-либо последствий. Перевозчик утверждает, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Скорее всего, пассажиры даже не ощутили удара молнии, пишет informing.ru.
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