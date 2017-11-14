Споттер снял, как в пассажирский самолет ударила молния

На взлетную полосу вырулил пассажирский лайнер авиакомпании KLM. Самолет выполнял рейс из международного аэропорта Схипхол в Перу. На кадрах видно, что молния ударила в корпус лайнера — она прошла насквозь и "вышла" через его левое крыло.

Самолет при этом продолжил полет без каких-либо последствий. Перевозчик утверждает, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Скорее всего, пассажиры даже не ощутили удара молнии, пишет informing.ru.