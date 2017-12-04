"Справедливая Россия" не поддержала федеральный бюджет, но одобрила краевой

Федеральный бюджет: правительство решает проблемы на счет населения

По словам Терентьева, фракция "Справедливая Россия" в Госдуме уже который год не видит принципиальных структурных изменений в главном финансовом документе страны. А поправки, которые вносит фракция, не принимаются во внимание.

Так, привел пример Александр Терентьев, власть по-прежнему не соглашается отменить правило, согласно которому нефтяные доходы поступают в бюджет лишь в том объеме, который предусмотрен ценой на нефть, установленной в бюджете. Все, что свыше, уходит в западные фонды, говорит он.

Александр Терентьев,

депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения "Справедливой России":

В бюджет внесли цену нефти — 40 долларов за баррель. А на рынке она сейчас стоит 63 доллара. То есть 23 рубля с барреля фактически выводятся из российской экономики. Мы говорим, что никак не можем уйти от сырьевой зависимости, при этом средства, которые бы можно было бы направить на развитие, уходят на Запад.

Правительство России и большинство партии власти в Госдуме отклонили предложенные "Справедливой России" поправки к бюджету. Так, справедливороссы предложили перераспределить 243 миллиарда рублей, направив их, прежде всего, на социальные статьи расходов.

Александр Терентьев,

депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения "Справедливой России":

Эти средства мы предложили взять из резервного фонда Правительства, из строки о поощрении госчиновников. Думаю, в сложившейся экономической ситуации чиновники могут обойтись и без поощрения. И частично из статьи об обслуживании госдолга. Считаем, что потратить их нужно на индексацию материнского капитала; на индексацию пенсий – и работающим, и неработающим пенсионерам; на повышение стипендий; на жилищные субсидии для молодых семей и помощь ипотечным заемщикам; на выполнение "майских указов" Президента о повышении зарплат врачам и учителям в регионах, при этом остановив массовую оптимизацию здравоохранения и образования. И, наконец, мы предлагали дать субсидии предприятиям в регионах на погашение кредитов. Поправки абсолютно сбалансированные. Увы, во втором чтении их отклонили, поэтому наша фракция проголосовала против бюджета.

Лидер алтайских справедливороссов подчеркнул, что по-прежнему не выполняются майские указы президента, продолжает падать уровень жизни населения, а доллар растет.

Александр Терентьев,

депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения "Справедливой России":

Мы понимаем, что правительство пытается сбалансировать бюджет за счет населения. Наша партия выступает категорически против этого.

На федеральном фоне ситуация в Алтайском крае выглядит значительно позитивнее.

Во-первых, произошло значительное увеличение параметров бюджета: и доходной и расходной части.

Александр Терентьев,

депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения "Справедливой России":

Значительно возросли дотации федерального бюджета, причем не механически, а за счет взвешенной финансово-кредитной политики региона. Мы также видим и рост собственных доходов региона.

Терентьев также отдельно отметил работу регионального правительства по реструктуризации долгов муниципалитетов: в 2018 году будут "закрыты" все коммерческие кредиты, неэффективных расходов по их обслуживанию больше не будет, и сохраненные средства пойдут на решение собственных нужд городов и районов края.

Кроме того, многие поправки, которые вносили справедливороссы ко второму чтению бюджета, были учтены: по повышению зарплат бюджетникам, по увеличению помощи на местах, по росту расходов на спорт и т. д.

По мнению Александра Терентьева, пример работы в Алтайском крае показывает, что заинтересованный диалог разных сторон и политических сил, стремление достичь консенсуса может привести к хорошим результатам.