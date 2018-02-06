"Справедливая Россия" представила Социальный Манифест партии

По словам секретаря Бюро регионального отделения "СР" в Алтайском крае, депутата АКЗС Владислава Вакаева, решение поддержать Путина было сложным и не единогласным. Но члены партии сошлись во мнении, что сейчас необходимо все силы направить на ключевую задачу – борьбу с социальной несправедливостью.

Владислав Вакаев,

секретарь Бюро регионального отделения "СР" в Алтайском крае:

- Главной повесткой этих президентских выборов является решение ключевого вопроса волнующего подавляющую часть населения страны – как будет преодолена та гигантская пропасть социального неравенства, которая нарастает с каждым годом. Пока, к сожалению, в ходе избирательной кампании мы не слышим ответ на него. Мы видим, что правящая партия пока говорит лишь о некой мобилизации сторонников, предпочитая умалчивать о том, как они собираются решать главные проблемы в стране. У нас же в партии господствует представление о том, что в первую очередь нужно говорить о содержательной части кампании. Социальный Манифест — это программа, способная решить целый комплекс жизненно важных задач России – ликвидировать чудовищное социальное расслоение, повысить уровень и качество жизни, запустить экономику. Без их решения успешное развитие страны будет невозможно. Это принципиальный документ, в котором мы сформулировали наши требования к властям всех уровней, в том числе и к действующему президенту, и тому главе государства, который будет избран.

Путин уже поддерживал ряд инициатив СР, которые блокировались думским большинством. Например, увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, бессрочное продление бесплатной приватизации жилья, отмена земельного налога на участки до шести соток для пенсионеров и льготников и другие.

Свои новые требования партия "Справедливая Россия" изложила в Социальном Манифесте. В нем отражены требования, которые основываются на программных положениях, с которыми выступает "СР":

перевод российской экономики с сырьевого на индустриальный путь

развития и перераспределение налоговой нагрузки с обрабатывающих отраслей на сырьевые;

усиление борьбы с коррупцией и оффшорами;

защита граждан от финансовых спекулянтов и трансформация финансовой системы страны для обеспечения социально-экономических интересов народа;

восстановление в стране доступного здравоохранения и образования для всех слоев населения;

внедрение реальных механизмов защиты социальной справедливости – прогрессивной шкалы налогообложения, расчет потребительской корзины по реальным ценам;

увеличение размера пенсий и их индексации работающим пенсионерам.

Владислав Вакаев,

руководитель аппарата регионального отделения "СР" в Алтайском крае:

- Назову несколько цифр. Только при нарушении процедур госсзакупок наш бюджет по самым скромным подсчетам теряет от 4-6 трлн рублей ежегодно. Для сравнения: бюджет на выплату всех пенсии в России составляет 7 трлн рублей. Наведя порядок в этой сфере, мы можем чуть ли не удвоить пенсии для россиян. Ежегодно государство компаниям экспортерам возмещает 2 трлн рублей. И это тоже средства, которые могли быть направлены на индустриализацию нашего государства.

Депутат Владислав Вакаев отвечая на вопрос журналистов о том, за кого, по его мнению, пойдут голосовать сторонники партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", сказал: "Избиратель "Справедливой России" пойдет голосовать именно за того кандидата, который сможет ярко и четко отразить в своей программе идеи социальной справедливости, и, главное, продемонстрирует желание и возможность реализовать эти предложения. Если Владимир Владимирович не услышит нас, то я боюсь, избирательная кампания может пойти по неожиданному сценарию, особенно если эту тему подхватят другие кандидаты, которые смогут доказать, что они способны решить проблему социального неравенства".

Оксана Молодых, руководитель общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева и депутат БГД, уверена, что манифест будет принят.

Оксана Молодых,

руководитель общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева и депутат БГД:

- Если лошадь больна, ее пристрелят. И тот конь, на котором президент выдвигался в прошлом политическом цикле (речь идет о партии власти), явно болен и лечение ему не помогает. То, что президент идет на выборы 2018 года самовыдвижением символизирует стремление изменить вектор развития в социальную сторону и по-новому взглянуть на экономическую политику, наконец-то заняться экономикой исходя из интересов граждан. Надеюсь, что "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" как партия с многолетним опытом социал-демократической борьбы, сподвигнет на это президента.

По мнению Вакаева, есть такое понятие – драйвер развития. Если в начале двухтысячных годов перед Россией стояла задача укрепления власти и централизация страны, то сейчас главное – это решение проблемы социального неравенства. Это объективная историческая необходимость.