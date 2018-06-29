"Справедливая Россия" выступает категорически против повышения пенсионного возраста

Почему "Справедливая Россия" выступает против?

Законопроект, предложенный правительством, противоречит Конституции РФ: она прямо запрещает принимать законы, ухудшающие либо отменяющие права граждан. Уже сегодня многие работники предпенсионного возраста не могут получить работу. Повышение пенсионного возраста усугубит эту проблему. При существующем состоянии системы здравоохранения в стране многие граждане уже сейчас не доживают до пенсии.

Людмила Суслова,

депутат АКЗС:

— В последние десятилетия у нас была утрачена система диспансеризации. Она стала восстанавливаться только сейчас. У нас многие люди, которые сегодня в том числе находятся в предпенсионном возрасте, остались за рамками профилактической системы. Сегодня наше общество не готово к таким серьезным изменениям пенсионного возраста, тем более в такой категоричной форме. Предложенный правительством вариант — самый жесткий.

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

— Многие люди, выходя на пенсию, получают время для того, чтобы заняться своим здоровьем, пройти диагностику, поддержать состояние. В повышением пенсионного возраста такой возможности у них не будет.

Владислав уверен, что из-за этого произойдет обвальное снижение продолжительности жизни людей, которым сегодня в правительстве так часто хвалятся и ставят себе в заслугу.

Сегодня Алтайский край среди регионов России занимает 43 место по продолжительности жизни. Она в среднем составляет 70,4 лет. Мужчины живут в среднем 65 лет, женщины - 76 лет.

Что предлагает "Справедливая Россия"?

1. Правительству - отказаться от идеи повысить пенсионный возраст.

2. Вернуться к страховой пенсионной системе. "Действующая смешанная система настолько сложная, что очень мало людей может разобраться, как формируется их пенсия и что влияет на ее объем", - говорит Александр Терентьев.

"Справедливая Россия" предлагает отказаться от системы баллов и коэффициентов. Проект партии предлагает учитывать при расчете пенсий два ключевых фактора: размер зарплаты и стаж. В последний справедливороссы предлагают включить период обучения в высшем или среднеспециальном учреждении, уход за детьми (совокупно — не более 12 лет).

Партия предлагает отменить обязательную накопительную часть, которую правительство замораживает последние несколько лет. Вместо этого "Справедливая Россия" прописывает возможность добровольно копить средства: если граждане хотят и имеют возможность откладывать, они смогут это делать.

В партии также уверены, что люди некоторых профессий могут уходить на пенсию заранее: некоторые бюджетники, те, кто трудится на вредных производствах, люди с инвалидностью, многодетные родители и другие.

3. Найти дополнительные средства для пополнения Пенсионного фонда другими путями, не ограничивающими права и гарантии граждан.

Повысить прогнозную цену нефти, заложенную в бюджете страны. Сегодняшний размер в 40 рублей за баррель далеко не отвечает реальной стоимости этого продукта на мировом рынке (сейчас она превышает 75 рублей). Только эта мера, подчеркивает лидер алтайского отделения партии, могла в четыре раза сократить дефицит Пенсионного фонда. В текущем году сверхплановые доходы бюджета уже составляют 1,8 трлн рублей, а к концу года достигнут 2,8

Отказаться от возврата НДС сырьевым компаниям и предоставлять такую льготу только высокотехнологичным компаниям. Это дало бы толчок к развитию современного, инновационного бизнеса и сохранило бы серьезные средства федерального бюджета — до 1,8 трлн рублей ежегодно.

Увеличить конкуренцию в госзакупках. Это может дать бюджетную экономию в 3-5 трлн рублей в год.

Повысить НДФЛ до 18% для тех, чей годовой доход превышает 24 млн рублей (свыше 2 млн в месяц. Это даст дополнительные 200 млрд рублей бюджету.

Как рассказала Людмила Суслова, в АКЗС будет создана рабочая группа по оценке инициативы правительства, и фракция "Справедливая Россия" обязательно внесет все свои предложения и будет настаивать на своей позиции.

По мнению Александра Терентьева, даже если правительству удастся "продавить" законопроект в первом чтении, "Справедливая Россия" сделает все возможное, чтобы до второго чтения документ не дошел. И шансы на это действительно существуют — особенно при поддержке жителей.