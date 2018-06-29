"Справедливая Россия" выступает категорически против повышения пенсионного возраста

Законопроект о повышении пенсионного возраста противоречит Конституции, интересам жителей и тем задачам прорывного развития, которые поставил президент. Такова позиция партии "Справедливая Россия", рассказал 28 июня руководитель регионального отделения, депутат Госдумы Александр Терентьев.
Почему "Справедливая Россия" выступает против?
- Законопроект, предложенный правительством, противоречит Конституции РФ: она прямо запрещает принимать законы, ухудшающие либо отменяющие права граждан.
- Уже сегодня многие работники предпенсионного возраста не могут получить работу. Повышение пенсионного возраста усугубит эту проблему.
- При существующем состоянии системы здравоохранения в стране многие граждане уже сейчас не доживают до пенсии.
Людмила Суслова,
депутат АКЗС:
— В последние десятилетия у нас была утрачена система диспансеризации. Она стала восстанавливаться только сейчас. У нас многие люди, которые сегодня в том числе находятся в предпенсионном возрасте, остались за рамками профилактической системы. Сегодня наше общество не готово к таким серьезным изменениям пенсионного возраста, тем более в такой категоричной форме. Предложенный правительством вариант — самый жесткий.
Владислав Вакаев,
депутат АКЗС:
— Многие люди, выходя на пенсию, получают время для того, чтобы заняться своим здоровьем, пройти диагностику, поддержать состояние. В повышением пенсионного возраста такой возможности у них не будет.
Владислав уверен, что из-за этого произойдет обвальное снижение продолжительности жизни людей, которым сегодня в правительстве так часто хвалятся и ставят себе в заслугу.
Сегодня Алтайский край среди регионов России занимает 43 место по продолжительности жизни. Она в среднем составляет 70,4 лет. Мужчины живут в среднем 65 лет, женщины - 76 лет.
Что предлагает "Справедливая Россия"?
1. Правительству - отказаться от идеи повысить пенсионный возраст.
2. Вернуться к страховой пенсионной системе. "Действующая смешанная система настолько сложная, что очень мало людей может разобраться, как формируется их пенсия и что влияет на ее объем", - говорит Александр Терентьев.
"Справедливая Россия" предлагает отказаться от системы баллов и коэффициентов. Проект партии предлагает учитывать при расчете пенсий два ключевых фактора: размер зарплаты и стаж. В последний справедливороссы предлагают включить период обучения в высшем или среднеспециальном учреждении, уход за детьми (совокупно — не более 12 лет).
Партия предлагает отменить обязательную накопительную часть, которую правительство замораживает последние несколько лет. Вместо этого "Справедливая Россия" прописывает возможность добровольно копить средства: если граждане хотят и имеют возможность откладывать, они смогут это делать.
В партии также уверены, что люди некоторых профессий могут уходить на пенсию заранее: некоторые бюджетники, те, кто трудится на вредных производствах, люди с инвалидностью, многодетные родители и другие.
3. Найти дополнительные средства для пополнения Пенсионного фонда другими путями, не ограничивающими права и гарантии граждан.
- Повысить прогнозную цену нефти, заложенную в бюджете страны. Сегодняшний размер в 40 рублей за баррель далеко не отвечает реальной стоимости этого продукта на мировом рынке (сейчас она превышает 75 рублей). Только эта мера, подчеркивает лидер алтайского отделения партии, могла в четыре раза сократить дефицит Пенсионного фонда. В текущем году сверхплановые доходы бюджета уже составляют 1,8 трлн рублей, а к концу года достигнут 2,8
- Отказаться от возврата НДС сырьевым компаниям и предоставлять такую льготу только высокотехнологичным компаниям. Это дало бы толчок к развитию современного, инновационного бизнеса и сохранило бы серьезные средства федерального бюджета — до 1,8 трлн рублей ежегодно.
- Увеличить конкуренцию в госзакупках. Это может дать бюджетную экономию в 3-5 трлн рублей в год.
- Повысить НДФЛ до 18% для тех, чей годовой доход превышает 24 млн рублей (свыше 2 млн в месяц. Это даст дополнительные 200 млрд рублей бюджету.
Как рассказала Людмила Суслова, в АКЗС будет создана рабочая группа по оценке инициативы правительства, и фракция "Справедливая Россия" обязательно внесет все свои предложения и будет настаивать на своей позиции.
По мнению Александра Терентьева, даже если правительству удастся "продавить" законопроект в первом чтении, "Справедливая Россия" сделает все возможное, чтобы до второго чтения документ не дошел. И шансы на это действительно существуют — особенно при поддержке жителей.