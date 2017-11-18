Спустили на землю: авиадебоширам не будут продавать билеты

Авиадебоширам не будут продавать билеты на самолет. Такое право авиакомпаний законодательно закрепила в окончательном чтении Госдума, пишет bfm.ru.
Депутаты разрешили перевозчикам на год "отлучать" от перелетов хулиганов из черного списка.
Председатель комитета Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментиировал эту инициативу: "Здесь, в том числе, речь идет о создании черных списков авиадебоширов и в отказе продажи авиабилетов. В него человек попадает, если нарушил закон и был подвергнут административной либо уголовной ответственности".
Также депутат рассказал о "нюансах" административной и уголовной ответственности: "Дело в том, что в УК и УПК уже вступили в силу нормы, но передачу этой информации сейчас мы закрепили в законе. А изменения заключаются в том, что там больше критериев по поводу вот этого хулиганства и можно схлопотать пять лет лишения свободы. А если группа лиц, там до семи, если с применением взрывчатых материалов каких-то, либо оружия, то до восьми лет лишения свободы. Соответственно, если менее значительное, то можно административно это в виде штрафа получить". К административным мерам наказания Крашенников относит пресечение нарушения "на стадии, когда еще не было угрозы жизни и здоровью, либо это уже не просто угроза была, а действие, до того момента, как пресекли".
Олег Пантелеев,
исполнительный директор агентства "Авиапорт":
— На мой взгляд, подобного рода меры будут оправданны и вполне эффективны, если они позволят, действительно, продолжительное время человека, допустившего деструктивное поведение на борту воздушного суда, если так можно выразиться, отлучить от полетов. Если речь идет о том, что его не допустят на рейсы ближайший год, то эффективность такой меры будет, безусловно, минимальна, потому что практически две трети россиян и так летают один раз в год или даже реже, поэтому для них, соответственно, подобного рода ограничение вообще ничего значить не будет. Кроме того, очень важно посмотреть на ситуацию с другой стороны, чтобы права пассажиров не были нарушены и в том случае, когда претензии со стороны перевозчика пассажиру не обоснованы, у пассажира была возможность без экстраординарных усилий отстоять свои права.
Но в некоторых случаях отказать авиадебоширу в покупке билета авиакомпании все же не смогут: если авиаперевозка является единственным способом транспортного сообщения при его возвращении в Россию, депортации, направлении на лечение или похороны члена семьи.
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