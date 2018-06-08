Стала известна полная программа пикника "Поляна" — 2018

Сегодня, 18:33.
Жизнь

10 июня с 11.00 до 22.00 в Парке спорта (ул. Энтузиастов, 12-В) состоится большой городской пикник "Поляна", и мы готовы показать вам полную программу события. Традиционно, на всей территории парка будут работать несколько площадок: "Главная сцена", "Спорт", "Лекторий", "Игры", "Маркет" и "Творчество".

Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018. Фото из архива редакции.
Главная сцена

В первой половине дня здесь будет царить "Детство"

  • 11.00 — 13.30 Детская развлекательная программа от дискотека с мыльными пузырями от интерактивного передвижного театра "Сказка с доставкой".
Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018.
  • 13.30 — 14.00 Шоу фокусов от компании "Мельник"

После обеда на сцене запускается площадка "Музыка"

  • 14.00 — 16.00 Концерт учеников Rock School.
Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018.

Вечером состоится концерт профессиональных барнаульских музыкантов:

  • 18.00 — 18.30 Группа Redrollers. Группа основана в 2013 году и с тех пор ищет свой путь на просторах музыкальной вселенной. Репертуар Redrollers - это композиции разных стилей, которые коллектив наполняет особенным звучанием.
  • 18.40 — 19.10 Группа U — 571. Творческая команда не ставит границ стиля или формата, все треки - это музыкальные зарисовки, сиюминутные и полные ощущения присутствия.
  • 19.20 — 19.50 Группа "Горизонталь". Команда исполняет авторские композиции, теплые и уютные, ведь творчество коллектива направлено на поддержание нравственной атмосферы в обществе.
  • 20.00 — 20.30 Группа "Волны". Музыкальная команда играет поп-рок с внушительным влиянием групп британского мейнстрима.
  • 20.40 — 21.10 Алёна Дели. Алёна — фантастический исполнитель. Она согреет ваши сердца своим голосом и атмосферной электронной музыкой.
  • 21.20 — 21.50 Группа Red Solo Cup. Взрывная смесь музыки, эмоций и драйва, которая накроет с головой каждого слушателя.
Redrollers.
Redrollers.
U-571.
U-571.
Горизонталь.
Горизонталь.
Волны.
Волны.
Алёна Дели.
Алёна Дели.
Red Solo Cup.
Red Solo Cup.
Спорт
  • 11.00 — 12.00 Зарядка от сети тренажерных залов "Рельеф". Вы точно проснетесь и зарядитесь энергией на весь день!
  • 12.00 — 15.00 Открытые соревнования по бадминтону "Выше волан!" от телеканала "СТС". Все желающие смогут взять в руки ракетку, а самые активные получат крутые призы. Внимание! Соревнования состоятся только при хорошей погоде.
Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018.
  • 16.00 — 17.00 (на площадке "Главная сцена") Функциональный тренинг от команды Парка спорта. Это возможность как следует прокачать мышцы под руководством профессиональных тренеров.
Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018.
Игры
  • 11.00 — 17.00 Игротека от "Мосигры". Вы сможете весело и круто провести время, играя в Пятницу, Уно, Дженгу, Экивоки, Свинтус, Элиас и другие классные настолки. Ребята помогут выбрать игру, расскажут все правила и сами с удовольствием с вами сыграют.
Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018.
  • 11.00 — 17.00 В этом году гостей пикника встретит необычный интерактив от команды OMGames. Участники получат максимум веселья, играя в гигантский бильяд и японское лассо, а также узнают что такое кикер, джакколо, бокс-хоккей, эластик и корнхол.
Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018.
Творчество

Мастер-классы от мастерской "Светлица". Дети и взрослые смогут бесплатно создать сувениры и крашения ручной работы:

  • 11.00 — 12.00 Магнит-цветок из фетра (от 4-х лет)
  • 12.00 — 13.30 Кукла-оберег из пряжи (от 8-ми лет)

  • 13.30 — 15.00 Солнышко из бумажной лозы (от 7 лет)
  • 15.00 — 16.00 Браслеты из атласных лент (от 6 лет)
Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018.
  • 11.00 — 13.00 Художественный интерактив от шоу-проекта "Бери Твори". Все гости "Поляны" смогут поучаствовать в создании общей картины, посвященной пикнику.
Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018.
  • С 11.00 Ярмарка hand-made товаров.
  • С 11.00 можно будет поучаствовать в розыгрыше крутых призов от "Бинбанка" и сфотографироваться в необычной семейной фотозоне от компании FOGEL.
  • Также на пикнике с 12.00 до 15.00 пройдет открытая встреча с психологом Алексеем Капрановым от компании "Мельник". Специалист расскажет, как решать семейные конфликты, на сколько процентов семья зависит от мужчины, на сколько от женщины, что убивает любовь и еще о многих важных вещах.
Алексей Капранов.
Алексей Капранов.
  • С 13.00 до 14.00 оркестр музыкотерапии "Импровиз" проведет музыкальный интерактив. Любой гость сможет сыграть на необычных, но очень простых в освоении, музыкальных инструментах.
Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018.
Маркет

Как всегда будет работать "Маркет", где будут продаваться напитки, холодная и горячая еда. Пиццу, сэндвичи, шашлык и другие вкусности представят: "Гриль №1", Subway, "Гастрономика" и Doggerr Cafe. Мороженое и сладкая вата тоже будут!

Лекторий

На "Лектории" выступят представители самых разных профессий. Они расскажут о дизайне, фотографии, путешествиях, творчестве и построении собственного бизнеса.

Матвей Дорофеев.
Матвей Дорофеев
Алёна Ефремова.
Алёна Ефремова.
Евгения Петрова.
Евгения Петрова
Вячеслав Кондаков.
Вячеслав Кондаков.
Данил Ефрюшин.
Данил Ефрюшин.
Дизайн-бюро Дорогобогато.
Дизайн-бюро Дорогобогато.
Владимир Ковалёв.
Владимир Ковалёв.
Пикник "Поляна" — 2018.
Пикник "Поляна" — 2018.

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