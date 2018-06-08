Стала известна полная программа пикника "Поляна" — 2018

Маркет

Как всегда будет работать "Маркет", где будут продаваться напитки, холодная и горячая еда. Пиццу, сэндвичи, шашлык и другие вкусности представят: "Гриль №1", Subway, "Гастрономика" и Doggerr Cafe. Мороженое и сладкая вата тоже будут!