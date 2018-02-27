Стало известно, когда Землю накроет очередная магнитная буря

Магнитосфера с конца февраля до середины марта будет спокойной. Эта информация содержится в графике активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Отметим, что ожидаемая 18 марта магнитная буря будет третьей с начала 2018 года. До этого слабая магнитная буря была зарегистрирована 19 февраля, а до этого — 15 января.

Ранее сообщалось, что геомагнитная буря класса G1 достигнет Земли 26 февраля при потоке солнечного ветра.