Стало известно, когда Землю накроет очередная магнитная буря

Магнитная буря накроет Землю 18 марта, а возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогнозы астрономов.
Магнитосфера с конца февраля до середины марта будет спокойной. Эта информация содержится в графике активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Отметим, что ожидаемая 18 марта магнитная буря будет третьей с начала 2018 года. До этого слабая магнитная буря была зарегистрирована 19 февраля, а до этого — 15 января.
Ранее сообщалось, что геомагнитная буря класса G1 достигнет Земли 26 февраля при потоке солнечного ветра.
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