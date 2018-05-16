Стало известно, с какого числа в России начнут штрафовать вейперов и курителей кальянов

По данным сайта, в правительстве пришли к общему мнению, что этот закон должен быть принят и вступить в действие с 1 января 2019 года.

Согласно законопроекту, дымить кальяном или парить вейпом нельзя будет там, где и курить сигареты. То есть запрет касается помещений культурных организаций и медучреждений, школ и вузов, спортивных объектов и транспорта. Также нельзя будет дымить на детских площадках и в лифтах.

Вейперам и кальянщикам запретят пользоваться приспособлениями на рабочем месте: придётся ходить в обычную курилку вместе с курильщиками табака.

Запрещено вовлекать в парение вейпом или курение кальяна несоверешеннолетних.

Вот как этот запрет сформулирован в законопроекте:

— Запрещается вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления никотина способами, отличными от курения табака, путём покупки для них либо передачи им никотиносодержащей продукции или устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака.

Некоторые виды кальянов и вейпов вообще попадут под запрет — электронные системы доставки никотина одноразового использования с общим содержанием никотиносодержащей жидкости более трёх мл:

— Запрещается розничная продажа электронных систем доставки никотина многоразового использования с объёмом контейнера для жидкости, превышающим 10 мл.

Как буду наказывать вейперов и любителей кальянов

Параллельно вносятся изменения и в Кодекс об административных правонарушениях. Если станет известно, что взрослый предложил подростку подымить, то ему придётся заплатить штраф в размере 1–2 тыс. А вот если затянуться вейпом подростку предложат родители, то им грозит штраф в 2–3 тыс. рублей. За парение в неположенном месте придётся заплатить от 500 до 1,5 тыс. рублей. За продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетнему продавцу придётся заплатить от 3 до 5 тыс., а вот штрафы для юридических лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.