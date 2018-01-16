Стань здоровым и красивым с новым проектом "Ешь, худей, хвались"

Altapress.ru и компания "Ели-худели" запускают он-лайн проект о здоровой жизни "Ешь, худей, хвались". Теперь любой читатель Altapress.ru может похудеть и стать здоровым, как героиня проекта. Здесь не будет "волшебных" таблеток для похудения и изнурительных тренировок в спортзале. Мы покажем, как с помощью сбалансированного и здорового питания исправить недостатки фигуры и почувствовать себя легким и красивым.
Знакомьтесь, наша героиня Кристина и ее история.
Кристина,
участница проекта "Ешь, худей, хвались":
Каких-то четыре года назад я весила 55 килограммов и думала, что мне не страшны лишние килограммы. Я ела, что хотела и когда хотела, вообще не знала, что такое режим дня. Папа всегда мне говорил: "Дочь, не жри! Будешь толстой". А я ему не верила. И вот результат…
- Вес: 75 кг
- Обхват бедер: 108
- Обхват талии: 98
- Обхват бедра: 58
- Обхват руки: 37.
И это категорически не устраивает девушку.
Кристина,
участница проекта "Ешь, худей, хвались":
Через полгода у меня свадьба и я пообещала самой себе, что должна привести себя в порядок и выглядеть на свадьбе просто сногсшибательно, чего бы это не стоило. Конечно, я делаю зарядку по утрам. Но без правильного питания все это бесполезно.
С сегодняшнего дня Кристина будет каждый день правильно питаться, пользуясь сервисом по доставке здоровой еды в Барнауле "Ели-худели", соблюдать режим дня и рассказывать об этом в наших выпусках.
Ежедневно в "Ели-худели" можно получать свежие блюда, приготовленные по рецептам профессионального повара и диетолога. Блюда не повторяются в течение 14 дней и не успевают надоесть. Здесь покажут, что здоровое и диетическое питание - это не только куриная грудка и гречка.
Как заказать еду
Сервис прост. Вы заказываете через сайт hudeli.ru или через круглосуточный call-центр по номеру 8-800-2222-804 нужное количество пакетов - на день, неделю, месяц. Выбираете количество калорий 1200 или 1600. В нем будут четыре основных приема пищи: завтрак, обед, ланч и ужин, а так же десерт. Начиная со следующего дня ваш пакет будет привезен в терминал выдачи по одному из адресов на выбор:
- ТЦ Ультра, ул. Гоголя, 47;
- ТЦ Гулливер, пр. Красноармейский, 51-а;
- ТЦ Праздничный, ул. Балтийская, 16;
- Магазин "Винотека", ул. Змеиногорский тракт, 104М/5.
Есть курьерская доставка.
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