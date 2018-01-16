Стань здоровым и красивым с новым проектом "Ешь, худей, хвались"

Знакомьтесь, наша героиня Кристина и ее история.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

Каких-то четыре года назад я весила 55 килограммов и думала, что мне не страшны лишние килограммы. Я ела, что хотела и когда хотела, вообще не знала, что такое режим дня. Папа всегда мне говорил: "Дочь, не жри! Будешь толстой". А я ему не верила. И вот результат…

Сейчас параметры Кристины таковы: Вес: 75 кг

Обхват бедер: 108

Обхват талии: 98

Обхват бедра: 58

Обхват руки: 37.

И это категорически не устраивает девушку.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

Через полгода у меня свадьба и я пообещала самой себе, что должна привести себя в порядок и выглядеть на свадьбе просто сногсшибательно, чего бы это не стоило. Конечно, я делаю зарядку по утрам. Но без правильного питания все это бесполезно.

С сегодняшнего дня Кристина будет каждый день правильно питаться, пользуясь сервисом по доставке здоровой еды в Барнауле "Ели-худели", соблюдать режим дня и рассказывать об этом в наших выпусках.

Ежедневно в "Ели-худели" можно получать свежие блюда, приготовленные по рецептам профессионального повара и диетолога. Блюда не повторяются в течение 14 дней и не успевают надоесть. Здесь покажут, что здоровое и диетическое питание - это не только куриная грудка и гречка.

Как заказать еду

Сервис прост. Вы заказываете через сайт hudeli.ru или через круглосуточный call-центр по номеру 8-800-2222-804 нужное количество пакетов - на день, неделю, месяц. Выбираете количество калорий 1200 или 1600. В нем будут четыре основных приема пищи: завтрак, обед, ланч и ужин, а так же десерт. Начиная со следующего дня ваш пакет будет привезен в терминал выдачи по одному из адресов на выбор:

ТЦ Ультра, ул. Гоголя, 47;

ТЦ Гулливер, пр. Красноармейский, 51-а;

ТЦ Праздничный, ул. Балтийская, 16;

Магазин "Винотека", ул. Змеиногорский тракт, 104М/5.

Есть курьерская доставка.