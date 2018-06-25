"Старая тетя": телеведущая Боня разозлила фанатов своей новой грудью

Телеведущая и бывшая звезда телестройки "Дом-2" Виктория Боня во время матча Бельгия — Тунис на стадионе "Спартак" в Москве разделась до лифчика, чтобы "позагорать" и нарвалась на критику, сообщает URA.RU.
"Было жарко так, что выбора не оставалось, кроме как снять кофту и загорать", — сообщила подписчиками Виктория.
Те в ответ не преминули заметить, что грудь Бони за последнее время увеличилась сразу на несколько размеров.
"Старая тётя с новыми сисями перед кучей мужчин"; "Хорошая новая грудь. Мы все заценили"; "В этот раз образ точно не для женщины, которой скоро будет 40 лет! Это как для барышни лет 18, которая с провинции приехала покорять Москву", — пишут скептики.
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.