"Старая тетя": телеведущая Боня разозлила фанатов своей новой грудью

"Было жарко так, что выбора не оставалось, кроме как снять кофту и загорать", — сообщила подписчиками Виктория.

Те в ответ не преминули заметить, что грудь Бони за последнее время увеличилась сразу на несколько размеров.

"Старая тётя с новыми сисями перед кучей мужчин"; "Хорошая новая грудь. Мы все заценили"; "В этот раз образ точно не для женщины, которой скоро будет 40 лет! Это как для барышни лет 18, которая с провинции приехала покорять Москву", — пишут скептики.