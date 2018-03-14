Старт Всероссийской "горячей линии", посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей

Цель мероприятий Всемирного дня защиты прав потребителя, который отмечается ежегодно 15 марта, - привлечь внимание общественности к проблемам цифровой коммерции, повышение потребительской грамотности и информированности граждан о важнейших механизмах государственной и общественной защиты потребительских прав.

В рамках празднования Всемирного Дня потребителей специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" с 12 по 26 марта 2018 года проводится "горячая линия", приуроченная к Всемирному дню защиты прав потребителей. Также к специалистам Центра можно придти на личный приём по адресам:

г.Барнаул, ул. Пролетарская, 146А. Телефон: (83852) 50-40-61 г.Барнаул, ул. М. Горького, 28. Телефон: (83852) 50-40-61

Горячая линия работает по всему Алтайскому краю, адреса и телефоны филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" указаны ниже:

Консультационный центр по защите прав потребителей. С 8.00. до 16.00. Барнаул, ул. Пролетарская, 146А. Телефон: (83852) 50-40-61;

С 8.00. до 16.00. Барнаул, ул. Пролетарская, 146А. Телефон: (83852) 50-40-61; Консультационный центр по защите прав потребителей. С 9.00 до 16.00. Пятница с 8.00 до 12.45. Барнаул, ул. М. Горького, 28. Телефон: (83852) 50-40-61;

С 9.00 до 16.00. Пятница с 8.00 до 12.45. Барнаул, ул. М. Горького, 28. Телефон: (83852) 50-40-61; Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах" . С 8.30 до 17.30. Алейск, пр. Олимпийский, 7. Телефон: (838553) 22086;

. С 8.30 до 17.30. Алейск, пр. Олимпийский, 7. Телефон: (838553) 22086; Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах" . С 9.00 до 12.45. Белокуриха, ул. 8 Марта, 15. Телефон: (83857) 22966;

. С 9.00 до 12.45. Белокуриха, ул. 8 Марта, 15. Телефон: (83857) 22966; Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском, Целинном районах" . С 9.00 до 12.45. Бийск, ул.Советская, 78. Телефон: (83854) 335801, (83854) 33-59-04;

. С 9.00 до 12.45. Бийск, ул.Советская, 78. Телефон: (83854) 335801, (83854) 33-59-04; Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах" . С 8.30 до 16.45. Завьялово, ул. Центральная, 18. Телефон: (838562) 21344;

. С 8.30 до 16.45. Завьялово, ул. Центральная, 18. Телефон: (838562) 21344; Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах" . Вторник – среда с 08.30 до 17.30, в четверг с 14.00 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 14, корпус 2. Телефон: (838595) 45034, (838595) 45043;

. Вторник – среда с 08.30 до 17.30, в четверг с 14.00 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 14, корпус 2. Телефон: (838595) 45034, (838595) 45043; Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах ". С 9.00 до 17.00. Камень-на Оби, ул. Ленина, 77, ул. Ленина, 50. Телефон: (83858) 421757, (83858) 442737.

". С 9.00 до 17.00. Камень-на Оби, ул. Ленина, 77, ул. Ленина, 50. Телефон: (83858) 421757, (83858) 442737. Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Кулундинском, Благовещенском, Суетском и Табунском районах ". С 9.00 до 16.30. Кулунда, ул. Чапаева, 95. Телефон: (838566) 22749;

". С 9.00 до 16.30. Кулунда, ул. Чапаева, 95. Телефон: (838566) 22749; Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах ". С 10.00 до 16.00. Горняк, ул. Октябрьская, д. 5. Телефон: (835486) 31490, (835486) 32441;

". С 10.00 до 16.00. Горняк, ул. Октябрьская, д. 5. Телефон: (835486) 31490, (835486) 32441; Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах" . С 9.00 до 17.00. Михайловское, ул.Калинина, 5. Телефон: (838570) 22602;

. С 9.00 до 17.00. Михайловское, ул.Калинина, 5. Телефон: (838570) 22602; Ф илиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах ". С 8.30 до 12.45. Новоалтайск, ул. Григорьева, д.9, каб. № 10. Телефон: (838532) 46587;

". С 8.30 до 12.45. Новоалтайск, ул. Григорьева, д.9, каб. № 10. Телефон: (838532) 46587; Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах" . Понедельник, четверг 8.30 до 17.00 обед 12.45 - 13.33, пятница 8.30.-12.45. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118, каб. № 9. Телефон: (838557) 42871.

. Понедельник, четверг 8.30 до 17.00 обед 12.45 - 13.33, пятница 8.30.-12.45. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118, каб. № 9. Телефон: (838557) 42871. Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Славгороде и Яровое, Славгородском, Бурлинском, Хабарском и Немецком районах". С понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30. Славгород, ул. Карла Маркса, 281. Телефон: (838568) 54499, (838568) 53323.

Обращения можно направить по электронной почте: uk-centr3@altcge.ru, оставить на сайте www.altcge.ru в опции "обратная связь", задать вопрос ВКонтакте.