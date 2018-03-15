Стартовал второй этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018

Всего ФИФА выделила 350 тыс. билетов четвёртой категории, из них 60% были распределены уже на первом этапе. При этом билеты можно не только купить, но и выиграть.

Альфа-Банк запустил масштабную национальную кампанию, которая завершится 1 июня. В рамках акции состоится розыгрыш 3000 билетов на матчи ЧМ-2018 и 5000 сувениров с символикой предстоящего турнира. Первый этап розыгрыша призов и билетов уже состоялся. Победителей по городам можно посмотреть на сайте

В Барнауле Сергей Лужбин стал обладателем билета на матч Португалия-Марокко, который состоится в Москве. Также еще 8 участников из Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка за первую неделю розыгрыша стали обладателями билетов и сувениров с символикой предстоящего турнира – плюшевого талисмана Забивака и др.

Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты Альфа-Банка – физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и выполнить одно из условий акции. Для физических лиц – совершить покупки на 15 000 руб. в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 000 руб., либо оформить кредит от 200 000 руб. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 млн руб. в течение двух недель, либо совершить покупки на сумму более 100 000 руб. в месяц.

Ближайшие розыгрыши для розничных клиентов состоятся 20 и 27 марта 2018 года - розыгрыш проходит еженедельно, начиная с 6 марта, а для представителей малого и среднего бизнеса каждые две недели, ближайший – 27 марта.

Национальная кампания Альфа-Банка – это реальная возможность выиграть билеты на лучшие матчи турнира ЧМ-2018, которых почти не осталось в продаже. Подробная информация: fifa.alfabank.ru.

СПРАВКА

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Организатор розыгрыша: АО "Альфа-Банк". Сроки проведения и условия акции смотрите на сайте fifa.alfabank.ru