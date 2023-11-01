«Стиральные машинки» и целофановые фильтры. Как в Алтайском крае провели первый гемодиализ и пересадили первую почку

В ноябре 1988 года в Алтайском крае провели первую трансплантацию почки, а за 22 года до этого создали свой аппарат для гемодиализа. Altapress.ru рассказывает, как проходила эта процедура, врачи «жили» на работе, а люди получили надежду на выздоровление.