«Стиральные машинки» и целофановые фильтры. Как в Алтайском крае провели первый гемодиализ и пересадили первую почку

- Почку для трансплантации выбрали не случайно. Этот орган дольше всех остается «живым» вне организма, поэтому технически операция с ней менее сложна.
- Больные, чьи почки не могли фильтровать кровь, находились на лечении, при котором всю работу выполнял аппарат «искусственная почка». Процедуру повторяли с интервалом 2-3 дня, пока не подберут донора.
Нефролог Иосиф Шойхет.
altlib.ru
- В 1966 году по инициативе профессора Неймарка на кафедре факультетской хирургии АГМУ открыли лабораторию гемодиализа. Единственным врачом в ней стал Иосиф Шойхет. Он же стал родоначальником гемодиализа в Алтайском крае.
- Первый аппарат «искусственная почка» был величиной со стиральную машину, а фильтрующей пленкой служил целлофан. После каждого гемодиализа аппарат разбирали, мыли и вновь собирали.
- В 1986 году в новом лечебном корпусе медсанчасти треста «СтройГАЗ» открыли отделение хронического гемодиализа. Оно получило современные аппараты «искусственная почка» с одноразовыми диализаторами.
Операционная в 1940-х годах.
bgb1.ru
- В отделении медсанчасти было 18 аппаратов. Врачи работали в три смены без выходных. В неделю проводили 120-150 диализов.
- 1 ноября 1988 года в МСЧ треста «СтройГАЗ» прошла первая в Алтайском крае операция по пересадке почки. В ней участвовали главврач Гулла, хирурги Тревиш и Печенин. Также организовали службу по забору донорских органов, в распоряжении отделения находилась машина и санитарная авиация.
- Успехи алтайской трансплантологии позволили утвердить в Совете Министров СССР проект об открытии в Барнауле филиала центра трансплантологии. А заведующему отделением Шойхету присвоили звание «Заслуженный врач России».
Отделение хронического гемодиализа в краевой клинической больнице.
Altapress.ru.
- 1990-е не позволили в полной мере развить трансплантологию в регионе. Однако в 2013 году на базе Краевой клинической больницы открыли Алтайский краевой центр трансплантации органов.