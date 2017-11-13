Стоит ли покупать дешевый ортопедический матрас?

Из чего сделан дешевый матрас?

Как правило, самые бюджетные модели матрасов целиком состоят из искусственных наполнителей. Самым ходовым сырьем в этом отношении остается пенополиуретан средней плотности или искусственный латекс. Он лежит в основе недорогих матрасов без пружин.

Если говорить о пружинных матрасах, то в них помимо искусственных наполнителей присутствует блок Боннель. Это зависимая пружинная конструкция, элементы которой неразрывно связаны между собой. У нее минимальный ортопедический эффект, эти пружины почти не поддерживают тело, а поверхность матраса прогибается по типу гамака.

Минусы бюджетных матрасов

Во-первых, они рассчитаны на людей с весом не более 80-90 килограммов. Если этим требованием пренебречь, то матрас не прослужит и сезона. Во-вторых, бюджетные модели практически не обеспечивают ортопедической поддержки, а это значит, что во время сна ваше тело и позвоночник не будут находиться в идеально правильном положении.

В-третьих, сырье, из которого обычно производят самые дешевые матрасы, не рассчитано на многолетнюю эксплуатацию. Это значит, что спустя несколько лет активной эксплуатации, вы отправитесь за новым матрасом.

В каких случаях покупка недорого матраса оправдана?

Бюджетный матрас, особенно беспружинный, подойдет для тех, кто периодически ездит на дачу или в загородный дом. Некоторые модели этих матрасов поставляются скрученными в рулон, поэтому односпальные или полуторные модели можно отвезти на место даже в багажнике авто.

Пружинный матрас может служить "запасным" спальным местом в тех случаях, если вы решили сделать ремонт и временно не планируете использовать спальню. Также недорогой матрас пригодится, если к вам заглянули с ночевкой гости. В некоторых случаях тонкие матрасы можно периодически стелить на диваны для повышения комфорта сна.

Если же вы планируете использовать матрас в качестве постоянного спального места, рекомендуем смотреть в сторону не самых дешевых моделей. К счастью, матрасы среднего ценового сегмента, с недорогими независимыми пружинами и комбинированными наполнителями, стоят немногим дороже самых бюджетных матрасов.

В обзоре использованы материалы сайта MATRAS.ru