Стоит ли заверять карту-схему заказника перед охотой?

Сергей из Новоалтайска спрашивает: "У меня есть карта-схема действующих на сегодня заказников Алтайского края. Можно ли её заверить в Минприроды на бумаге, дабы не попасть в неприятную историю, охотясь вблизи охраняемых территорий?"
В Минприроды и экологии Алтайского края пояснили:
— Вся информация об особо охраняемых природных территориях, включая их перечень, описание границ, карты-схемы и режим, где запрещена охота, размещена на нашем сайте в разделе "Особо охраняемые природные территории". Это официальные данные с указанием утверждающих их нормативных документов, и их заверение не имеет смысла.
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