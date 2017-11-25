Стоит ли заверять карту-схему заказника перед охотой?

Сергей из Новоалтайска спрашивает: "У меня есть карта-схема действующих на сегодня заказников Алтайского края. Можно ли её заверить в Минприроды на бумаге, дабы не попасть в неприятную историю, охотясь вблизи охраняемых территорий?"

В Минприроды и экологии Алтайского края пояснили: — Вся информация об особо охраняемых природных территориях, включая их перечень, описание границ, карты-схемы и режим, где запрещена охота, размещена на нашем сайте в разделе "Особо охраняемые природные территории". Это официальные данные с указанием утверждающих их нормативных документов, и их заверение не имеет смысла. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.