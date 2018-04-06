Странные и неожиданные гербы регионов России, которые способны удивить

Если фирменный триколор РФ максимально узнаваем любым жителем страны, то гербы регионов — это отдельная тема. У каждой области есть своя история, которую стремились отразить в геральдике.
Железногорск. Фото: СС0.
Уфа. Фото: СС0.
Каргополь. Фото: СС0.
Иркутск. Фото: СС0.
Гербы областей. Фото: СС0.
Среднеколымск. Фото: СС0.
Челябинск. Фото: СС0.
Шуя. Фото: СС0.
Снежногорск. Фото: СС0.
Епифань. Фото: СС0.
Гербы областей. Фото: СС0.
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