Странные и неожиданные гербы регионов России, которые способны удивить

Если фирменный триколор РФ максимально узнаваем любым жителем страны, то гербы регионов — это отдельная тема. У каждой области есть своя история, которую стремились отразить в геральдике.

Железногорск. Фото: СС0. Уфа. Фото: СС0. Каргополь. Фото: СС0. Иркутск. Фото: СС0. Гербы областей. Фото: СС0. Среднеколымск. Фото: СС0. Челябинск. Фото: СС0. Шуя. Фото: СС0. Снежногорск. Фото: СС0. Епифань. Фото: СС0. Гербы областей. Фото: СС0. Источник