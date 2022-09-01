Страшный День знаний. Что известно о трагедии в Беслане

Террористы напали утром, во время праздничной линейки ко Дню знаний. Они внезапно выскочили из грузовика во двор школы и начали стрелять из автоматического оружия над головами собравшихся. Всех присутствовавших согнали в здание школы. Однако немногим удалось сбежать.
В течение двух дней террористы удерживали заложников в спортзале школы. Его заминировали — поставили не менее 15 самодельных взрывных устройств.
В заложниках оказались более 1,1 тыс. человек. Большинство из них — школьники. Вместе с ними оказались учителя и родители. В первыйдень террористы убили 10 человек — для устрашения. Позже расстреляли почти всех мужчин.
Людей удерживали в течение 2,5 дней. Террористы также отказывались передавать детям еду, воду и лекарства.
Сначала боевики не выдвигали никаких требований. Позже они заявили, что хотят видеть президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и директора НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля.
Однако их требования не могли выполнить. В соответствии с федеральным законом «О борьбе с терроризмом», оперативный штаб по освобождению заложников не мог рассматривать политические требования, выдвигаемые террористами.
3 сентября около полудня в школе раздались два мощных взрыва. Начался незапланированный штурм школы.
Сотрудники спецподразделений ринулись спасать детей и женщин, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по разбегающимся заложникам.
Бой с захватчиками продолжался до позднего вечера.
Через две недели ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов — Шамиль Басаев. Остальные главы террористического подполья, ответственные за теракт, Аслан Масхадов, Абу Дзейт (Тауфик-аль-Джедани, он же Абу-Умар-аль-Кувейти) и Магомед Хашиев были ликвидированы.
Единственного выжившего боевика Нурпашу Кулаева признали виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил к пожизненному заключению.
Президент Северной Осетии издал указ «Об этической и нравственной ситуации вокруг бесланской трагедии» 26 ноября 2004 года.
3 сентября стал Днем Памяти жертв террористического акта в городе Беслане.
В России эту дату объявили Днем солидарности в борьбе с терроризмом.