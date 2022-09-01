Страшный День знаний. Что известно о трагедии в Беслане

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Как террористы захватили школу?

Террористы напали утром, во время праздничной линейки ко Дню знаний. Они внезапно выскочили из грузовика во двор школы и начали стрелять из автоматического оружия над головами собравшихся. Всех присутствовавших согнали в здание школы. Однако немногим удалось сбежать.

В течение двух дней террористы удерживали заложников в спортзале школы. Его заминировали — поставили не менее 15 самодельных взрывных устройств.