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Страшный День знаний. Что известно о трагедии в Беслане

Страшная трагедия произошла в Беслане (Северная Осетия) 1 сентября 2004 года. Отряд из 30 террористов под руководством Расула Хачбарова захватил среднюю школу № 1 и удерживал более 1,1 тыс. детей и взрослых более двух дней. Что еще известно об ужасающих событиях — в нашем материале.

Беслан.
Беслан.
Leon в Wikimedia Commons.
1
Как террористы захватили школу?

Террористы напали утром, во время праздничной линейки ко Дню знаний. Они внезапно выскочили из грузовика во двор школы и начали стрелять из автоматического оружия над головами собравшихся. Всех присутствовавших согнали в здание школы. Однако немногим удалось сбежать.

В течение двух дней террористы удерживали заложников в спортзале школы. Его заминировали — поставили не менее 15 самодельных взрывных устройств.

Школа, захваченная терористами
Школа, захваченная терористами
Vladimir Varfolomeev. flickr.com
2
Кто оказался в заложниках?

В заложниках оказались более 1,1 тыс. человек. Большинство из них — школьники. Вместе с ними оказались учителя и родители. В первыйдень террористы убили 10 человек — для устрашения. Позже расстреляли почти всех мужчин.

Людей удерживали в течение 2,5 дней. Террористы также отказывались передавать детям еду, воду и лекарства.

Город ангелов в Беслане.
Город ангелов в Беслане.
wikimedia.org
3
Какие требования были у террористов?

Сначала боевики не выдвигали никаких требований. Позже они заявили, что хотят видеть президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и директора НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля.

Однако их требования не могли выполнить. В соответствии с федеральным законом «О борьбе с терроризмом», оперативный штаб по освобождению заложников не мог рассматривать политические требования, выдвигаемые террористами.

4
Как спасали заложников?

3 сентября около полудня в школе раздались два мощных взрыва. Начался незапланированный штурм школы.

Сотрудники спецподразделений ринулись спасать детей и женщин, находившихся в спортзале. Одновременно снайперским огнем подавлялись огневые точки террористов, стрелявших по разбегающимся заложникам.

Бой с захватчиками продолжался до позднего вечера.

Минуты спустя после штурма школы в Беслане.
Минуты спустя после штурма школы в Беслане.
Стоп-кадр YouTube
Минуты спустя после штурма школы в Беслане.
Минуты спустя после штурма школы в Беслане.
Стоп-кадр YouTube
Минуты спустя после штурма школы в Беслане.
Минуты спустя после штурма школы в Беслане.
Стоп-кадр YouTube
Минуты спустя после штурма школы в Беслане.
Минуты спустя после штурма школы в Беслане.
Стоп-кадр YouTube
5
Наказание виновных

Через две недели ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов — Шамиль Басаев. Остальные главы террористического подполья, ответственные за теракт, Аслан Масхадов, Абу Дзейт (Тауфик-аль-Джедани, он же Абу-Умар-аль-Кувейти) и Магомед Хашиев были ликвидированы.

Единственного выжившего боевика Нурпашу Кулаева признали виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил к пожизненному заключению.

6
Помним и скорбим

Президент Северной Осетии издал указ «Об этической и нравственной ситуации вокруг бесланской трагедии» 26 ноября 2004 года.

3 сентября стал Днем Памяти жертв террористического акта в городе Беслане.

В России эту дату объявили Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Кладбище &quot;Город ангелов&quot; в Беслане.
Кладбище «Город ангелов» в Беслане.
wikipedia.org
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