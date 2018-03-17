Страшное столкновение двух грузовиков перекрыло Чуйский тракт

Поздно вечером на Чуйском тракте под Полковниково столкнулись КАМАЗ и ЗИЛ, сообщают очевидцы групп Barnaul22 и Инцидент Бийск. Машины сильно пострадали, на время они перекрыли трассу.
Столкновение под Полковниково. Фото: vk.com/incident_22.
Столкновение под Полковниково. Фото: vk.com/incident_22.
Столкновение под Полковниково. Фото: vk.com/incident_22.
Столкновение под Полковниково. Фото: vk.com/incident_22.
Столкновение под Полковниково. Фото: vk.com/incident_22.
Столкновение под Полковниково. Фото: vk.com/incident_22.
Столкновение под Полковниково. Фото: vk.com/incident_22.
По словам очевидцев, ЗИЛ двигался в сторону Барнаула, не включив задние габаритные огни. КАМАЗ, водитель которого не увидел движущийся впереди грузовик, столкнулся с ним. Есть и третье пострадавшее авто.
Жертв нет. Очевидцы сообщают, что затор на трассе устранили в течение часа.
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