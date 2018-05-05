Стратегия успеха: 10 лет PR-компании "ОРГАНИЗАТОР".

— Екатерина, для любого бизнеса 10 лет - это очень серьезная цифра, а для рекламного сектора - это подтверждение того факта, что руководитель учитывает все нюансы нестабильного рынка. Расскажите, как все начиналось?

— Все началось с того, что лет в 15 я решила, что у меня будет свой бизнес, своя компания, я придумала даже название "Страна чудес", тогда мне казалось, что это мечта (кстати, потом я увидела такое название у местного агентства).

Екатерина Оселедченко.

Мне с детства безумно нравилось организовывать что- либо, и для меня это было в удовольствие. На тот момент я не понимала, как могу свои способности воплотить в жизнь, так как я из семьи врачей, где творчеству места мало (улыбается).

Но я шла все годы к своей мечте. В 12 лет я заработала первые деньги, на озеленении района города.

К 2008-му году я работала руководителем отдела маркетинга в банковской сфере. Проработав в банковской сфере, я поняла, что даже для самых крупных банков с миллионным рекламным бюджетом, порой сложно своими усилиями, заключив договора с множеством рекламных агентств, укладываться в короткие сроки, например, для открытия новых офисов, проведения ребрендинга, выставок и т.д.. Приходилось решать большое количество вопросов и на тот момент я мечтала, чтобы хоть часть вопросов передать на аутсорсинг, какой-нибудь компании, чтобы решать только ключевые задачи, а не утопать в текучке. Чтобы с одним человеком общаться и все решалось по звонку. Так пришла идея позиционирования нашей компании как "ВАШ ВНЕШТАТНЫЙ МАРКЕТОЛОГ". Я реально увидела назревшую потребность в организации, которая взяла бы на себя реализацию маркетинговой, рекламной и PR-деятельности организации-клиента в продвижении услуг и увеличению плановых показателей, сохранив тем самым время клиента. И так как я всегда знала, что у меня будет своя собственная компания, а полученный опыт работы и массовое увольнение маркетологов в кризис создавали все предпосылки, приняла решение: в один день объехала потенциальных клиентов, открыла расчетный счет, заказала визитки.

— Современные тенденции - быстро меняющиеся технологии, от скорости внедрения нового зависит успех предприятия. Как это отражается в вашей сфере?

— Нам приходится все время "чувствовать рынок". В разное время приоритет отдается разным направлениям: телевидение, радио, наружная реклама, SMM-продвижение. Наши специалисты разбираются во всех тонкостях рекламных носителей, и привычных, и вновь появляющихся.

— Оглядываясь назад, что такое вы делали важное, что помогало двигаться из точки "А" к точке "В"? Какие важные шаги? Действия?

— Первое –это выбрать приоритетные направления. Второе отсюда вытекает- выбор цели и развитие компании, как бы банально это не звучало. Третье-это сформировать хорошую и замотивированную команду, которая будет смотреть с тобой в одном направлении и работать на результат.

— Как боретесь с сомнениями? Сложностями? Что помогает все преодолеть?

— Скажу может даже очевидные вещи, но это только сила воли, сила характера, терпение и оптимизм.

— Можете ли назвать 3 наиболее значимых проекта, которые были реализованы за последние 3 года?

— В 2016 году PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" в партнерстве с инновационным центром "Сколково", стала инициатором и устроителем Ярмарки стартапов "Наше дело-2016". Это был социальный проект, нацеленный на перспективу, на рост и поддержку бизнеса. Идея и финансирование мероприятия были полностью за счет собственных средств компании. RR-компания "ОРГАНИЗАТОР" оказалась компанией номер один, кто реализовал данный проект без поддержки со стороны бюджета. Целью данного мероприятия было создание постоянной и эффективной коммуникационной площадки для молодых предпринимателей, государственных структур и потенциальных инвесторов.

В июне 2016 года при поддержке PR-компании "ОРГАНИЗАТОР" прошли съемки документального фильма с участием известного телеведущего Валдиса Пельша - "Путешествие к центру Земли" в с. Черновая Смоленского района.

26 ноября 2016 г. при поддержке PR-компании "ОРГАНИЗАТОР" в ТРЦ Арена прошло официальное открытие первого в Сибири гипермаркета спортивных товаров "Декатлон" (а позже, 30 декабря 2017года и в г. Красноярске). DECATHLON - это французская торговая марка, имеющая более 20 собственных брендов, каждый из которых отвечает за конкретный вид спорта. Это сеть спортивных магазинов, представленная в 25 странах мира.

— Ваши планы на будущее?

— Проводить MICE мероприятия и культурные события высшего уровня на территории России и за рубежом. Сейчас мы вышли в Краснодарский край, это прекрасная площадка для проведения event-мероприятий.

— Как вы понимаете, что такое "успех? Что для вас успех?

— Вы знаете, я бы сказала, что это философский вопрос. Также, как если спросить, что такое счастье. Каждый вкладывает в это слово свое понимание и для каждого свой успех. Для меня успех-это гармония в жизни. Когда человек доволен своим положением в обществе, уважаем, любит свою работу, у него есть возможность самовыражения. Важная составляющая - благополучие близких, когда есть семья, друзья, когда человек чувствует свою нужность и предназначение в жизни. Мне кажется, многие даже не подозревают, что они успешны, потому что это все-таки состояние души.

— Что для вас означает 10-летний юбилей?

— День рождения компании - это не просто долгожданный праздник. В первую очередь, это результат работы за этот период и очередная отправная точка для дальнейших свершений. Мы не останавливаемся на достигнутом, совершенствуемся, всегда ставим перед собой цели и достигаем их.

Хочется поздравить от всего коллектива компании и сказать спасибо всем нашим клиентам! Все наши бессонные ночи, работа в выходные и праздники, отложенный отпуск, упреки родных, огромное психологическое и интеллектуальное напряжение - все это компенсируется интересной и, безусловно, любимой работой. Доверие наших клиентов и полученные рекомендации – наш главный и бесценный капитал, который нельзя купить ни за какие деньги. Это налагает на нас огромную ответственность, которая в свою очередь не позволяет нам расслабляться. Чем сложнее задача, тем интереснее работать.

Самым главным нашим активом являются люди - самоотверженные сотрудники и надежные партнеры. Хочется также поздравить и сказать спасибо нашим партнерам и коллегам за плодотворное сотрудничество. Развиваясь вместе, мы все приобретаем то, что не нельзя получить ни в одном ВУЗе – бесценный опыт и мастерство.

Высказывания для "серых" сносок: Ваши принципы работы? "Бизнес любит цифры - чем выше отдача (эффективность) от проделанной нами работы, тем больше шансов на долгую дружбу с клиентом"- основной "бизнес-принцип" Екатерины Оселедченко. Девиз успешной компании: "Не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться и всегда стремиться к чему-то новому". "Я за честный бизнес и честную конкуренцию! Считаю, что в бизнесе, как и в жизни нельзя предавать и "подставлять", мои клиенты и партнеры должны быть уверены в исполнительности данных мной и моей компанией обязательств". "Обожаю, когда мне говорят, что я не смогу сделать это… поэтому всю свою жизнь приходится доказывать обратное". "Можно сказать, что привлечение и удержание клиента - это не два различных процесса, а один, поскольку работать только с новыми клиентами и тратить значительные ресурсы на их постоянный поиск не может позволить себе ни одна компания. Именно поэтому мы нуждаемся в постоянном поддержании и контроле своего имиджа и деловой репутации. Доверие нашей PR-компании "ОРГАНИЗАТОР" и репутация позволяют сохранять старых и привлекать новых клиентов." "Мы исследуем новые горизонты, наш профиль ограничен только недостатком количества часов в сутках".

Справка

PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" - один из старейших устроителей различных бизнес-событий на территории не только Алтайского края, но и всей Сибири.

Стали успешной и востребованной компанией по организации MICE-мероприятий. Провели 3000 событий: ежегодные конкурсы "Лучший предприниматель года", Международный Форум ШОС по вопросам предпринимательства и приграничного сотрудничества, Международная многоотраслевая торгово-промышленная выставка "ЭКСПО-СИБИРЬ", Федеральная программа "Ты – предприниматель" (по управленческим округам), участие в съемках документального фильма об Алтайском крае и республике Алтай с Валдисом Пельшем для Первого канала, региональные ярмарки вакансий, международные форумы и выставки, бизнес-тренинги, крупные флешмобы и благотворительные проекты. Стали партнером фонда инноваций "Сколково". Провели 150 000 часов в общении с клиентами. Получили 1000 довольных клиентов за 10 лет работы. Сберегли клиентам 120 000 000 рублей на зарплате штатных маркетологов. Постоянными клиентами PR-компании "ОРГАНИЗАТОР" стали: федеральные банки "Сбербанк России", "Газпром", "УРАЛСИБ", "Альфа-Банк", "ВТБ 24", "Банк Москвы", "Барклайс Банк", "НОМОС-БАНК", "Россельхозбанк", "АТБ"-банк, Контакт-центр компании "Ростелеком", Телекоммуникационный холдинг "Дианэт" и "Милеком", "Роснефть", гипермаркет спортивных товаров "DECATHLON", крупнейшие предприятия и региональные ведомства.

В 2107 году компания открыла филиал в г.Сочи.

PR-компания "ОРГАНИЗАТОР"

Адрес: Алтайский край, г.Барнаул,

ул.Гоголя д. 55, 2 этаж, офис №6

Телефон: +7(3852) 60-97-86; +7(3852) 63-33-94

Е-mail: ea@organizator-pr.ru

Сайт: www.organizator-pr.ru

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